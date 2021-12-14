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    Главная / Торги / Ремонт кровли административного здания в г. Куртамыш

    Ремонт кровли административного здания в г. Куртамыш

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 09:3014.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110898632Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт кровли административного здания в г. КуртамышКурганПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110898632

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт кровли административного здания в г. Куртамыш

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 06:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание_GK0000195.docx

    ДОГОВОР_ПОДРЯДА_крыша_КуртамышGK0000195.docx

    Документация_не_СМП_крыша_КуртамышGK0000195.docx

    Прил_к_ТЗ_ЛСР_крыша_КуртамышGK0000195.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КУРГАНОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КУРГАНОБЛГАЗ

    Юридический адрес

    640026, Российская Федерация, Курганская область, Курган, Коли Мяготина, 90А

    Почтовый адрес

    640026, Российская Федерация, Курганская область, Курган, Коли Мяготина, 90А

    Контактный телефон

    +7 912 831-51-13

    Факс

    +7 3522 45-83-56

    Адрес электронной почты

    Semiahina_LV@kurgangazcom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семяхина Лариса Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Курган

    Закупки и тендеры Курганская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт кровли административного здания в г. Куртамыш

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 09:30 GMT +314.12.2021 09:3014.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110898632Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт кровли административного здания в г. КуртамышКурган

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 09:3014.12.2021 09:3014.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110898632Дата и время вскрытия заявок Ремонт кровли административного здания в г. КуртамышКурган

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898632Подведение итогов не позднее Ремонт кровли административного здания в г. КуртамышКурган

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898632Подведение итогов не позднее Ремонт кровли административного здания в г. КуртамышКурган

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт кровли административного здания в г. Куртамыш

    Начальная цена

    568 611,82

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КУРГАНОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КУРГАНОБЛГАЗ

    Адрес местонахождения

    640026, Российская Федерация, Курганская область, Курган, Коли Мяготина, 90А

    Классификатор ОКПД2

    43.91

    Работы кровельные

    Классификатор ОКВЭД2

    43.91

    Производство кровельных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство кровельных работ"

    Кол-во: 1.00000

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