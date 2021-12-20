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Номер извещения
ГП112320
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый квалификационный отбор №КО21-11-29(ФС), проводимый в целях выбора поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для оказания услуг по проектированию, монтажу и пуско-наладке комплексных систем безопасности на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Квалификационный отбор
Дата публикации
03.12.2021 02:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Контактный телефон
495287-6100
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванова Анастасия Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проектированию, монтажу, пусконаладочным работам комплексных систем безопасности на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проектированию, монтажу, пусконаладочным работам комплексных систем безопасности на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
нет
Разрешение приема иных условий оплаты
нет
Разрешение приема иных условий для количества
нет
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
Адрес местонахождения
628417, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Свободы, 12
Наименование заказчика
БАНК ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
43.21.10.140
80.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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