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Номер извещения
ГП112319
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор организации на оказание услуг по разработке проектной документации по объекту строительства железнодорожной станции «ВТУ»: «Металлический склад»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.12.2021 01:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
Контактный телефон
+7 4212 91-90-98 доб. 108
Факс
--
Адрес электронной почты
bokareva@vtu27.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бокарева Юлия Валерьевна
Место рассмотрения предложений
р.п. Ванино
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Выбор организации на оказание услуг по разработке проектной документации по объекту строительства железнодорожной станции «ВТУ»: «Металлический склад»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2021 09:00 GMT +320.12.2021 09:0020.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112319Дата и время окончания срока приема заявок Выбор организации на оказание услуг по разработке проектной документации по объекту строительства железнодорожной станции «ВТУ»: «Металлический склад»р.п. Ванино
Дата и время вскрытия заявок
20.12.2021 09:0020.12.2021 09:0020.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112319Дата и время вскрытия заявок Выбор организации на оказание услуг по разработке проектной документации по объекту строительства железнодорожной станции «ВТУ»: «Металлический склад»р.п. Ванино
Подведение итогов не позднее
01.02.2022 04:0001.02.2022 04:0001.02.2022 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112319Подведение итогов не позднее Выбор организации на оказание услуг по разработке проектной документации по объекту строительства железнодорожной станции «ВТУ»: «Металлический склад»р.п. Ванино
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
01.02.202201.02.2022 04:0001.02.2022 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112319Подведение итогов не позднее Выбор организации на оказание услуг по разработке проектной документации по объекту строительства железнодорожной станции «ВТУ»: «Металлический склад»р.п. Ванино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор организации на оказание услуг по разработке проектной документации по объекту строительства железнодорожной станции «ВТУ»: «Металлический склад»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Предлагаются Исполнителем. Конкурсные заявки должны содержать окончательное ценовое предложение с учетом всех расходов Исполнителя. Все цены и суммы в предложении должны быть указаны в рублях, конечными и содержать НДС, учтенной по ставке 20%. Для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), предоставление информационного письма, в котором налоговый орган подтвердит факт получения заявления о переходе на УСН. Заказчиком предусматривается возможность осуществления авансового платежа в размере суммарно до 30% от Цены Договора при условии предоставления Независимой банковской гарантии на возврат авансового платежа. Приемлемыми банками-эмитентами являются: ГПБ, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
71.12.12.190
71.12.19.000
Документация лота
Кол-во: 1
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