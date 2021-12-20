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    Главная / Торги / Выбор организации на оказание услуг по разработке проектной документации по объекту строительства железнодорожной станции «ВТУ»: «Металлический склад»

    Выбор организации на оказание услуг по разработке проектной документации по объекту строительства железнодорожной станции «ВТУ»: «Металлический склад»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 09:0020.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112319Дата и время окончания срока приема заявок Выбор организации на оказание услуг по разработке проектной документации по объекту строительства железнодорожной станции «ВТУ»: «Металлический склад»р.п. ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112319

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор организации на оказание услуг по разработке проектной документации по объекту строительства железнодорожной станции «ВТУ»: «Металлический склад»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 01:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНОТРАНСУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Контактный телефон

    +7 4212 91-90-98 доб. 108

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    bokareva@vtu27.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бокарева Юлия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    р.п. Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выбор организации на оказание услуг по разработке проектной документации по объекту строительства железнодорожной станции «ВТУ»: «Металлический склад»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 09:00 GMT +320.12.2021 09:0020.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112319Дата и время окончания срока приема заявок Выбор организации на оказание услуг по разработке проектной документации по объекту строительства железнодорожной станции «ВТУ»: «Металлический склад»р.п. Ванино

    Дата и время вскрытия заявок

    20.12.2021 09:0020.12.2021 09:0020.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112319Дата и время вскрытия заявок Выбор организации на оказание услуг по разработке проектной документации по объекту строительства железнодорожной станции «ВТУ»: «Металлический склад»р.п. Ванино

    Подведение итогов не позднее

    01.02.2022 04:0001.02.2022 04:0001.02.2022 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112319Подведение итогов не позднее Выбор организации на оказание услуг по разработке проектной документации по объекту строительства железнодорожной станции «ВТУ»: «Металлический склад»р.п. Ванино

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    01.02.202201.02.2022 04:0001.02.2022 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112319Подведение итогов не позднее Выбор организации на оказание услуг по разработке проектной документации по объекту строительства железнодорожной станции «ВТУ»: «Металлический склад»р.п. Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выбор организации на оказание услуг по разработке проектной документации по объекту строительства железнодорожной станции «ВТУ»: «Металлический склад»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предлагаются Исполнителем. Конкурсные заявки должны содержать окончательное ценовое предложение с учетом всех расходов Исполнителя. Все цены и суммы в предложении должны быть указаны в рублях, конечными и содержать НДС, учтенной по ставке 20%. Для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), предоставление информационного письма, в котором налоговый орган подтвердит факт получения заявления о переходе на УСН. Заказчиком предусматривается возможность осуществления авансового платежа в размере суммарно до 30% от Цены Договора при условии предоставления Независимой банковской гарантии на возврат авансового платежа. Приемлемыми банками-эмитентами являются: ГПБ, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Хабаровский край, межселенная территория Ванинского муниципального района, в районе мыса Ая, в северной части бухты Мучке, транспортно-перегрузочный комплекс АО «ВТУ»
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВТУ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Классификатор ОКПД2

    71.12.12.190

    Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие группировки

    71.12.19.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Анкета.docx

    25.01.2022

    Приложения_к_ТЗ_V2.pdf

    25.01.2022

    Закупочная_документация_ПД_Металлического_склада_V2.pdf

    25.01.2022

    Форма_банковской_гарантии.doc

    25.01.2022

    Шаблон_Договор_возмездного_оказания_услуг.doc

    25.01.2022

    __Форма_технического_предложения_ОБЗАТЕЛЬНО.docx

    25.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выбор организации на оказание услуг по разработке проектной документации по объекту строительства железнодорожной станции «ВТУ»: «Металлический склад»"

    Кол-во: 1

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