Поставка управляемого видеоэндоскопа в комплекте с гибкой направляющей 1 м; измерительной насадкой и жесткой направляющей jProbe GX 2-60-100H для нужд филиала «Югорский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2021 году (0142/00018/П/02.12.2021)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения АП009916 Уникальный номер закупки Номер закупки 0142/00018/П/02.12.2021 Наименование закупки Поставка управляемого видеоэндоскопа в комплекте с гибкой направляющей 1 м; измерительной насадкой и жесткой направляющей jProbe GX 2-60-100H для нужд филиала «Югорский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2021 году (0142/00018/П/02.12.2021) Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ Юридический адрес 141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102. Почтовый адрес 141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102. Контактный телефон +7 495 428-48-00 доб. 64972 Факс Адрес электронной почты o.filippova@ceg.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Филиппова Ольга Владимировна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых Тендерная гарантия До 60 дней

Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ Гарантия на возврат аванса От 1,7% годовых

До 3 лет

Любые заказчики и поставщики Гарантия на исполнение контракта От 2,5% годовых

До 2 лет

Гибкий подход при рассмотрении Подробнее