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    Главная / Торги / Поставка управляемого видеоэндоскопа в комплекте с гибкой направляющей 1 м; измерительной насадкой и жесткой направляющей jProbe GX 2-60-100H для нужд филиала «Югорский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2021 году (0142/00018/П/02.12.2021)

    Поставка управляемого видеоэндоскопа в комплекте с гибкой направляющей 1 м; измерительной насадкой и жесткой направляющей jProbe GX 2-60-100H для нужд филиала «Югорский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2021 году (0142/00018/П/02.12.2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009916Дата и время окончания срока приема заявок Поставка управляемого видеоэндоскопа в комплекте с гибкой направляющей 1 м; измерительной насадкой и жесткой направляющей jProbe GX 2-60-100H для нужд филиала «Югорский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2021 году (0142/00018/П/02.12.2021)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009916

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    0142/00018/П/02.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка управляемого видеоэндоскопа в комплекте с гибкой направляющей 1 м; измерительной насадкой и жесткой направляющей jProbe GX 2-60-100H для нужд филиала «Югорский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2021 году (0142/00018/П/02.12.2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.12.2021 23:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_подведения_итогов_для_ЭТП_ГПБ.rtf

    ДЗП_с_изменениями_сроков.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Контактный телефон

    +7 495 428-48-00 доб. 64972

    Факс

    Адрес электронной почты

    o.filippova@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка управляемого видеоэндоскопа в комплекте с гибкой направляющей 1 м; измерительной насадкой и жесткой направляющей jProbe GX 2-60-100H для нужд филиала «Югорский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2021 году (0142/00018/П/02.12.2021)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 12:00 GMT +310.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009916Дата и время окончания срока приема заявок Поставка управляемого видеоэндоскопа в комплекте с гибкой направляющей 1 м; измерительной насадкой и жесткой направляющей jProbe GX 2-60-100H для нужд филиала «Югорский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2021 году (0142/00018/П/02.12.2021)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    14.12.2021 14:0014.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009916Подведение итогов не позднее Поставка управляемого видеоэндоскопа в комплекте с гибкой направляющей 1 м; измерительной насадкой и жесткой направляющей jProbe GX 2-60-100H для нужд филиала «Югорский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2021 году (0142/00018/П/02.12.2021)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009916Подведение итогов не позднее Поставка управляемого видеоэндоскопа в комплекте с гибкой направляющей 1 м; измерительной насадкой и жесткой направляющей jProbe GX 2-60-100H для нужд филиала «Югорский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2021 году (0142/00018/П/02.12.2021)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка управляемого видеоэндоскопа в комплекте с гибкой направляющей 1 м; измерительной насадкой и жесткой направляющей jProbe GX 2-60-100H для нужд филиала «Югорский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2021 году (0142/00018/П/02.12.2021)

    Начальная цена

    1 346 099,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Классификатор ОКПД2

    26.40.51.000

    Части и принадлежности звукового и видеооборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110404/name/61b8a7da3a6960.34684594

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "jProbe GX 2-60-100H комплект видеоэндоскопа c гибким сменным управляемым (2 направления) зондом Hyperion (диаметр 6.0 мм, длина 1.0 м)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "jProbe GTRG 70-80 жесткая направляющая длиной 870 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "jProbe MT 60H измерительная насадка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "jProbe GTSR 80-120 гибкая направляющая"

    Кол-во: 6

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    Прием заявок:
    06.02.2020 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
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