Лот 1

Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение в порядке и на условиях, изложенных в Договоре, право использования программы для ЭВМ (далее – «Программа»), указанной в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1) 23 035 841,83