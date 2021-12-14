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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров, бытовой химии, продуктов питания и офисных принадлежностей

    Поставка канцелярских товаров, бытовой химии, продуктов питания и офисных принадлежностей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 15:0014.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110900938Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров, бытовой химии, продуктов питания и офисных принадлежностейСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110900938

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров, бытовой химии, продуктов питания и офисных принадлежностей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.12.2021 12:17

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    2021_12_02_GPG_223_Stationery_ОЗП_в_ЭФ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Санкт-Петербургский филиал компании Газпром Германия ГмбХ
    Все закупки и тендеры Санкт-Петербургский филиал компании Газпром Германия ГмбХ

    Юридический адрес

    191144, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, дом 11, лит Б, часть помещения № 1-Н, часть нежилого помещения № 223

    Почтовый адрес

    191144, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, дом 11, лит Б, часть помещения № 1-Н, часть нежилого помещения № 223

    Контактный телефон

    +7 981 141-72-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    Vyacheslav.fomin@gazprom-germania.de

    Ф.И.О. контактного лица

    Фомин Вячеслав Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров, бытовой химии, продуктов питания и офисных принадлежностей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 15:0020.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110900938Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров, бытовой химии, продуктов питания и офисных принадлежностейСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров, бытовой химии, продуктов питания и офисных принадлежностей

    Начальная цена

    8 108 393,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Санкт-Петербург, Дегтярный пер, 11Б, БЦ «Невская Ратуша», офис 602 (6-ой этаж)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет контрагента Авансирование не предусмотрено Оплата за поставку товаров производится Покупателем на основании счета, выставляемого Поставщиком после подписания Сторонами Накладной по форме ТОРГ-12 или УПД за каждую поставку товара. Заказчик оплачивает счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения оригинала счета.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Санкт-Петербургский филиал компании Газпром Германия ГмбХ
    Все закупки и тендеры Санкт-Петербургский филиал компании Газпром Германия ГмбХ

    Адрес местонахождения

    191144, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, дом 11, лит Б, часть помещения № 1-Н, часть нежилого помещения № 223

    Классификатор ОКПД2

    22.29.25.000

    Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.29

    Производство прочих пластмассовых изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Альбом для акварели"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Антистеплер"

    Кол-во: 80

    "Позиция 3"

    "Аптечка первой помощи офисная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Элемент питания"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Элемент питания"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Элемент питания"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Элемент питания"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Бейдж"

    Кол-во: 60

    "Позиция 9"

    "Блок для записей"

    Кол-во: 120

    "Позиция 10"

    "Блокнот А5"

    Кол-во: 300

    "Позиция 11"

    "Блокнот А4"

    Кол-во: 160

    "Позиция 12"

    "Бумага для офисной техники А3"

    Кол-во: 300

    "Позиция 13"

    "Бумага для офисной техники А4"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 14"

    "Бумага для офисной техники А4"

    Кол-во: 200

    "Позиция 15"

    "Бумага для офисной техники А4"

    Кол-во: 200

    "Позиция 16"

    "Бумага для флипчартов"

    Кол-во: 30

    "Позиция 17"

    "Бумага для флипчартов"

    Кол-во: 30

    "Позиция 18"

    "Бумага для цветной лазерной печати"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Бумага для цветной лазерной печати"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Вешалка (плечики )"

    Кол-во: 30

    "Позиция 22"

    "Вешалка напольная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Вилка одноразовая"

    Кол-во: 50

    "Позиция 24"

    "Вкладыш в трудовую книжку"

    Кол-во: 60

    "Позиция 25"

    "Вода питьевая"

    Кол-во: 500

    "Позиция 26"

    "Губка-стиратель для маркерных досок"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "Губки для мытья посуды"

    Кол-во: 40

    "Позиция 28"

    "Губки меламиновые"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Датер автоматический"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Держатель для бейджа"

    Кол-во: 100

    "Позиция 31"

    "Доска магнитно-маркерная поворотная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Дырокол до 30 листов"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Дырокол до 60листов"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Дырокол для люверсов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Журнал по пожарной безопасности"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Журнал предрейсового осмотра водителей"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Журнал регистрации вводного инструктажа"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Журнал регистрации вводного инструктажа по ГО и ЧС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Журнал учета инструкций по охране труда для работников"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Журнал учета огнетушителей"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Журнал учета присвоения группы I по электробезопасности"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Журнал учета путевых листов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "Зажим для бумаг 19мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "Зажим для бумаг 32мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 46"

    "Зажим для бумаг 51мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 47"

    "Игла для сшивания документов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Калькулятор настольный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 49"

    "Карандаш механический"

    Кол-во: 60

    "Позиция 50"

    "Карандаш чернографитный"

    Кол-во: 240

    "Позиция 51"

    "Картотека для трудовых книжек"

    Кол-во: 5

    "Позиция 52"

    "Клей-карандаш"

    Кол-во: 48

    "Позиция 53"

    "Клей-карандаш"

    Кол-во: 96

    "Позиция 54"

    "Клейкая лента монтажная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 55"

    "Клейкая лента канцелярская"

    Кол-во: 100

    "Позиция 56"

    "Клейкая лента упаковочная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 57"

    "Клейкие закладки пластиковые"

    Кол-во: 300

    "Позиция 58"

    "Комплект для уборки"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "Конверт С4"

    Кол-во: 30

    "Позиция 60"

    "Конверт С4 Куда-Кому"

    Кол-во: 60

    "Позиция 61"

    "Конверты C5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 62"

    "Короб картон"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "Корректирующая жидкость, кисточка"

    Кол-во: 80

    "Позиция 64"

    "Корректирующая лента"

    Кол-во: 40

    "Позиция 65"

    "Кофе в зернах"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 66"

    "Кофе в капсулах"

    Кол-во: 10

    "Позиция 67"

    "Кофе в капсулах"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Кофе в капсулах"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "Кофе в капсулах"

    Кол-во: 10

    "Позиция 70"

    "Краска штемпельная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 71"

    "Крышка для стакана 80 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 72"

    "Крышка для стакана 90 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "Кувшин"

    Кол-во: 5

    "Позиция 74"

    "Ластик"

    Кол-во: 100

    "Позиция 75"

    "Лента обвязочная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 76"

    "Линейка"

    Кол-во: 100

    "Позиция 77"

    "Люверсы для дырокола"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Магнитный держатель для досок"

    Кол-во: 15

    "Позиция 79"

    "Маркер выделитель текста"

    Кол-во: 120

    "Позиция 80"

    "Маркер выделитель текста"

    Кол-во: 120

    "Позиция 81"

    "Маркер выделитель текста"

    Кол-во: 120

    "Позиция 82"

    "Маркер выделитель текста"

    Кол-во: 120

    "Позиция 83"

    "Маркер перманентный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 84"

    "Маркер по бумаге (флипчарт)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 85"

    "Модуль сменный фильтрующий"

    Кол-во: 6

    "Позиция 86"

    "Молоко"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 87"

    "Набор для очистки от накипи"

    Кол-во: 20

    "Позиция 88"

    "Набор конфет ассорти"

    Кол-во: 5

    "Позиция 89"

    "Набор конфет шоколадных"

    Кол-во: 10

    "Позиция 90"

    "Набор маркеров для досок"

    Кол-во: 40

    "Позиция 91"

    "Набор маркеров перманентных"

    Кол-во: 20

    "Позиция 92"

    "Нить прошивная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 93"

    "Нож канцелярский"

    Кол-во: 100

    "Позиция 94"

    "Нож канцелярский"

    Кол-во: 100

    "Позиция 95"

    "Ножницы"

    Кол-во: 100

    "Позиция 96"

    "Ополаскиватель для посудомоечных машин"

    Кол-во: 60

    "Позиция 97"

    "Пакеты в упаковке Крафт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 98"

    "Папка на 2-х кольцах"

    Кол-во: 200

    "Позиция 99"

    "Папка на 2-х кольцах"

    Кол-во: 200

    "Позиция 100"

    "Папка на 4-х кольцах"

    Кол-во: 20

    "Позиция 101"

    "Папка на резинках"

    Кол-во: 50

    "Позиция 102"

    "Папка с зажимом"

    Кол-во: 100

    "Позиция 103"

    "Папка с зажимом"

    Кол-во: 100

    "Позиция 104"

    "Папка с зажимом"

    Кол-во: 100

    "Позиция 105"

    "Папка файл-вкладыш"

    Кол-во: 300

    "Позиция 106"

    "Папка-конверт на кнопке"

    Кол-во: 20

    "Позиция 107"

    "Папка-короб на резинках"

    Кол-во: 50

    "Позиция 108"

    "Папка-регистратор 70 мм"

    Кол-во: 140

    "Позиция 109"

    "Папка-регистратор 50 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 110"

    "Папка-уголокA4 пластиковая 100 мкм прозрачная (10 штук в упаковке)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 111"

    "Папка-уголок А4 пластиковая 150 мкм прозрачная (10шт в упаковке)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 112"

    "Папка-уголок А4 пластиковая 150 мкм синяя (10шт в упаковке)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 113"

    "Перец черный молотый"

    Кол-во: 20

    "Позиция 114"

    "Печенье"

    Кол-во: 20

    "Позиция 115"

    "Печенье"

    Кол-во: 20

    "Позиция 116"

    "Планшет д/бумаг"

    Кол-во: 20

    "Позиция 117"

    "Пломба наклейка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 118"

    "Подвесная регистратура папка"

    Кол-во: 8

    "Позиция 119"

    "Подставка настольная А4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 120"

    "Подставка настольная А5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 121"

    "Подушка для смачивания пальцев"

    Кол-во: 20

    "Позиция 122"

    "Подушка штемпельная сменная E/40"

    Кол-во: 10

    "Позиция 123"

    "Подушка штемпельная сменная E/46040)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 124"

    "Полотенца бумажные"

    Кол-во: 20

    "Позиция 125"

    "Разделитель листов"

    Кол-во: 40

    "Позиция 126"

    "Разделитель листов"

    Кол-во: 40

    "Позиция 127"

    "Размешиватель одноразовый"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 128"

    "Рамка магнитная А4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 129"

    "Рамка магнитная А5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 130"

    "Резинка универсальная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Ручка гелевая"

    Кол-во: 150

    "Позиция 132"

    "Ручка шариковая"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 133"

    "Ручка шариковая"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 134"

    "Салфетки в упаковке универсальные"

    Кол-во: 40

    "Позиция 135"

    "Салфетки столовые"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 136"

    "Салфетки столовые"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 137"

    "Сахар рафинад"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 138"

    "Сахарозаменитель"

    Кол-во: 30

    "Позиция 139"

    "Светильник настольный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 140"

    "Сетевой фильтр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 141"

    "Сетевой фильтр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 142"

    "Скобы для степлера"

    Кол-во: 200

    "Позиция 143"

    "Скобы для степлера"

    Кол-во: 400

    "Позиция 144"

    "Скоросшиватель"

    Кол-во: 20

    "Позиция 145"

    "Скоросшиватель"

    Кол-во: 20

    "Позиция 146"

    "Скоросшиватель"

    Кол-во: 20

    "Позиция 147"

    "Скоросшиватель"

    Кол-во: 20

    "Позиция 148"

    "Скрепки 50 мм"

    Кол-во: 70

    "Позиция 149"

    "Скрепки 28 мм"

    Кол-во: 400

    "Позиция 150"

    "Скрепочница магнитная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 151"

    "Смазка для кофемашин"

    Кол-во: 20

    "Позиция 152"

    "Соль от накипи для посудомоечной машины"

    Кол-во: 14

    "Позиция 153"

    "Соль экстра"

    Кол-во: 10

    "Позиция 154"

    "Спрей для чистки маркерных досок"

    Кол-во: 20

    "Позиция 155"

    "Средство для мытья посуды"

    Кол-во: 40

    "Позиция 156"

    "Средство для удаления накипи"

    Кол-во: 30

    "Позиция 157"

    "Средство чистящее для посудомоечных машин"

    Кол-во: 20

    "Позиция 158"

    "Стакан одноразовый бумажный 250мл"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 159"

    "Стакан одноразовый бумажный 300мл"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 160"

    "Степлер"

    Кол-во: 40

    "Позиция 161"

    "Степлер"

    Кол-во: 40

    "Позиция 162"

    "Степлер"

    Кол-во: 40

    "Позиция 163"

    "Стержень микрографический"

    Кол-во: 40

    "Позиция 164"

    "Стикеры"

    Кол-во: 500

    "Позиция 165"

    "Стикеры"

    Кол-во: 500

    "Позиция 166"

    "Стикеры"

    Кол-во: 500

    "Позиция 167"

    "Стикеры"

    Кол-во: 500

    "Позиция 168"

    "Таблетки для посудомоечных машин"

    Кол-во: 15

    "Позиция 169"

    "Тарелка одноразовая пластиковая"

    Кол-во: 6

    "Позиция 170"

    "Точилка для карандашей"

    Кол-во: 40

    "Позиция 171"

    "Тросик с замком"

    Кол-во: 200

    "Позиция 172"

    "Трудовая книжка"

    Кол-во: 60

    "Позиция 173"

    "Файл-вкладыш 50 мкм 50 штук в упаковке"

    Кол-во: 100

    "Позиция 174"

    "Файл-вкладыш А4+ 90 мкм 10 штук в упаковке"

    Кол-во: 40

    "Позиция 175"

    "Файл-вкладыш с расширением и клапаном 3 штуки в упаковке"

    Кол-во: 20

    "Позиция 176"

    "Флеш-память, 16Gb,"

    Кол-во: 60

    "Позиция 177"

    "Флеш-память , 32Gb, USB 2.0,"

    Кол-во: 30

    "Позиция 178"

    "Флипчарт 70х100 на роликах"

    Кол-во: 2

    "Позиция 179"

    "Чай черный"

    Кол-во: 800

    "Позиция 180"

    "Чай зеленый"

    Кол-во: 600

    "Позиция 181"

    "Чай черный"

    Кол-во: 600

    "Позиция 182"

    "Чайник электрический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 183"

    "Шило канцелярское"

    Кол-во: 6

    "Позиция 184"

    "Штамп самонаборный пласт. 5стр."

    Кол-во: 10

    "Позиция 185"

    "Штамп самонаборный пласт. 6/4стр."

    Кол-во: 10

    "Позиция 186"

    "Этикетки самоклеящиеся (12 штук на листе А4, 18 листов)."

    Кол-во: 10

    "Позиция 187"

    "Этикетки самоклеящиеся (2 штуки на листе А4 (100листов упаковке)."

    Кол-во: 4

    "Позиция 188"

    "Этикетки самоклеящиеся (18 штук на листе А4 (100 листов в упаковке)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 189"

    "Этикетки самоклеящиеся (18 штук на листе А4 (100 листов в упаковке)"

    Кол-во: 10

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