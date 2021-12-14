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Номер извещения
32110900938
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров, бытовой химии, продуктов питания и офисных принадлежностей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
03.12.2021 12:17
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191144, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, дом 11, лит Б, часть помещения № 1-Н, часть нежилого помещения № 223
Почтовый адрес
191144, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, дом 11, лит Б, часть помещения № 1-Н, часть нежилого помещения № 223
Контактный телефон
+7 981 141-72-87
Факс
Адрес электронной почты
Vyacheslav.fomin@gazprom-germania.de
Ф.И.О. контактного лица
Фомин Вячеслав Владимирович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров, бытовой химии, продуктов питания и офисных принадлежностей
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров, бытовой химии, продуктов питания и офисных принадлежностей
Начальная цена
8 108 393,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, Дегтярный пер, 11Б, БЦ «Невская Ратуша», офис 602 (6-ой этаж)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Санкт-Петербургский филиал компании Газпром Германия ГмбХ
Все закупки и тендеры Санкт-Петербургский филиал компании Газпром Германия ГмбХ
Адрес местонахождения
191144, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, дом 11, лит Б, часть помещения № 1-Н, часть нежилого помещения № 223
22.29.25.000
22.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 96
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Кол-во: 30
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Кол-во: 600
Кол-во: 600
Кол-во: 2
Кол-во: 6
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Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 10
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