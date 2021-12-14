Поставка канцелярских товаров, бытовой химии, продуктов питания и офисных принадлежностей

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет контрагента Авансирование не предусмотрено Оплата за поставку товаров производится Покупателем на основании счета, выставляемого Поставщиком после подписания Сторонами Накладной по форме ТОРГ-12 или УПД за каждую поставку товара. Заказчик оплачивает счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения оригинала счета.