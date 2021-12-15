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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре, систем пенного пожаротушения на объектах ООО «Экоин-НОРСИ»

    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре, систем пенного пожаротушения на объектах ООО «Экоин-НОРСИ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110898318Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре, систем пенного пожаротушенияРФ, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, шоссе Центральное, д. 9, корп. 7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110898318

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре, систем пенного пожаротушения на объектах ООО «Экоин-НОРСИ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 21:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ.docx

    Обоснование_НМЦК.xlsx

    Приложение___1___Проект_договора.docx

    Приложение___2___Техническое_задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТОР-НОРСИ
    Все закупки и тендеры ЭКОИН - НОРСИ

    Юридический адрес

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7

    Почтовый адрес

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, а/я 46, а/я 46

    Контактный телефон

    +7 83145 5-34-09

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ekoin@nnos.lukoil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    РФ, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, шоссе Центральное, д. 9, корп. 7

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре, систем пенного пожаротушения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 10:00 GMT +315.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110898318Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре, систем пенного пожаротушенияРФ, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, шоссе Центральное, д. 9, корп. 7

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 10:0015.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110898318Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре, систем пенного пожаротушенияРФ, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, шоссе Центральное, д. 9, корп. 7

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898318Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре, систем пенного пожаротушенияРФ, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, шоссе Центральное, д. 9, корп. 7

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898318Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре, систем пенного пожаротушенияРФ, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, шоссе Центральное, д. 9, корп. 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре, систем пенного пожаротушения

    Начальная цена

    5 195 398,61

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭКОИН - НОРСИ
    Все закупки и тендеры ЭКОИН - НОРСИ

    Адрес местонахождения

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, а/я 46, а/я 46

    Классификатор ОКПД2

    80.20

    Услуги систем обеспечения безопасности

    Классификатор ОКВЭД2

    80.20

    Деятельность систем обеспечения безопасности

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность систем обеспечения безопасности"

    Кол-во: 36.00000

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