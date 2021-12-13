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    Главная / Торги / Оказание услуг по внеофисному хранению и обслуживанию документации

    Оказание услуг по внеофисному хранению и обслуживанию документации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 15:0013.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110898321Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по внеофисному хранению и обслуживанию документацииСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110898321

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по внеофисному хранению и обслуживанию документации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в эл. форме

    Дата публикации

    02.12.2021 21:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2021_12_02_GPG_223_Archive_ОЗП_в_ЭФ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Санкт-Петербургский филиал компании Газпром Германия ГмбХ
    Все закупки и тендеры Санкт-Петербургский филиал компании Газпром Германия ГмбХ

    Юридический адрес

    191144, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, дом 11, лит Б, часть помещения № 1-Н, часть нежилого помещения № 223

    Почтовый адрес

    191144, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, дом 11, лит Б, часть помещения № 1-Н, часть нежилого помещения № 223

    Контактный телефон

    +7 981 141-72-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    Vyacheslav.fomin@gazprom-germania.de

    Ф.И.О. контактного лица

    Фомин Вячеслав Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по внеофисному хранению и обслуживанию документации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 15:00 GMT +313.12.2021 15:0013.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110898321Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по внеофисному хранению и обслуживанию документацииСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    13.12.2021 15:10GMT +313.12.2021 15:1013.12.2021 15:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110898321Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по внеофисному хранению и обслуживанию документацииСанкт-Петербург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    13.12.202113.12.2021 19:0013.12.2021 19:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110898321Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по внеофисному хранению и обслуживанию документацииСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    21.12.2021 18:0021.12.2021 18:0021.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898321Подведение итогов не позднее Оказание услуг по внеофисному хранению и обслуживанию документацииСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 18:0021.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898321Подведение итогов не позднее Оказание услуг по внеофисному хранению и обслуживанию документацииСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по внеофисному хранению и обслуживанию документации

    Начальная цена

    251 202,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с ТЗ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствие с ТЗ.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет контрагента. Авансирование не предусмотрено. Заказчик ежемесячно, в безналичном порядке, вносит Плату за фактически оказанные Услуги, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, надлежащим образом оказанные Исполнителем в предыдущем календарном месяце, на основании оригинала Счета на оплату и подписанного Сторонами оригиналов Акта об оказании Услуг не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами оригинала Акта об оказании Услуг.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Санкт-Петербургский филиал компании Газпром Германия ГмбХ
    Все закупки и тендеры Санкт-Петербургский филиал компании Газпром Германия ГмбХ

    Адрес местонахождения

    191144, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, дом 11, лит Б, часть помещения № 1-Н, часть нежилого помещения № 223

    Классификатор ОКПД2

    91.01.12.000

    Услуги архивов

    Классификатор ОКВЭД2

    91.01

    Деятельность библиотек и архивов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность библиотек и архивов"

    Кол-во: 24.00000

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