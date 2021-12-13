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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110898321
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по внеофисному хранению и обслуживанию документации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в эл. форме
Дата публикации
02.12.2021 21:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191144, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, дом 11, лит Б, часть помещения № 1-Н, часть нежилого помещения № 223
Почтовый адрес
191144, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, дом 11, лит Б, часть помещения № 1-Н, часть нежилого помещения № 223
Контактный телефон
+7 981 141-72-87
Факс
Адрес электронной почты
Vyacheslav.fomin@gazprom-germania.de
Ф.И.О. контактного лица
Фомин Вячеслав Владимирович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по внеофисному хранению и обслуживанию документации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 15:00 GMT +313.12.2021 15:0013.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110898321Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по внеофисному хранению и обслуживанию документацииСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
13.12.2021 15:10GMT +313.12.2021 15:1013.12.2021 15:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110898321Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по внеофисному хранению и обслуживанию документацииСанкт-Петербург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.12.202113.12.2021 19:0013.12.2021 19:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110898321Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по внеофисному хранению и обслуживанию документацииСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
21.12.2021 18:0021.12.2021 18:0021.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898321Подведение итогов не позднее Оказание услуг по внеофисному хранению и обслуживанию документацииСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по внеофисному хранению и обслуживанию документации
Начальная цена
251 202,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с ТЗ.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствие с ТЗ.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Санкт-Петербургский филиал компании Газпром Германия ГмбХ
Все закупки и тендеры Санкт-Петербургский филиал компании Газпром Германия ГмбХ
Адрес местонахождения
191144, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, дом 11, лит Б, часть помещения № 1-Н, часть нежилого помещения № 223
91.01.12.000
91.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 24.00000
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