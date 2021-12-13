Оказание услуг по внеофисному хранению и обслуживанию документации

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет контрагента. Авансирование не предусмотрено. Заказчик ежемесячно, в безналичном порядке, вносит Плату за фактически оказанные Услуги, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, надлежащим образом оказанные Исполнителем в предыдущем календарном месяце, на основании оригинала Счета на оплату и подписанного Сторонами оригиналов Акта об оказании Услуг не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами оригинала Акта об оказании Услуг.