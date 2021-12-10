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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по проведению комплекса маркетинговых исследований потребителей розничных брендов моторных масел

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по проведению комплекса маркетинговых исследований потребителей розничных брендов моторных масел

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009910Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению программы маркетинговых исследований потребителей розничных брендов моторных маселСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП009910

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0076126-100-2021

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по проведению комплекса маркетинговых исследований потребителей розничных брендов моторных масел

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    02.12.2021 20:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Газпром нефть
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром нефть

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5

    Контактный телефон

    +7 812 363-31-52 доб. 22405

    Адрес электронной почты

    tender@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ощепков Даниил Григорьевич

    Место рассмотрения заявок

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению программы маркетинговых исследований потребителей розничных брендов моторных масел

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 10:00 GMT +310.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009910Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению программы маркетинговых исследований потребителей розничных брендов моторных маселСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению программы маркетинговых исследований потребителей розничных брендов моторных масел

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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