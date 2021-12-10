Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сосудов и аппаратов, емкостного оборудования для нужд Сосногорского ГПЗ ООО «Газпром переработка» в 2022 году

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сосудов и аппаратов, емкостного оборудования для нужд Сосногорского ГПЗ ООО «Газпром переработка» в 2022 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 18:0010.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009907Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сосудов и аппаратов, емкостного оборудования для нужд Сосногорского ГПЗ ООО «Газпром переработка» в 2022 годуСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009907

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21-01337_1000894559

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сосудов и аппаратов, емкостного оборудования для нужд Сосногорского ГПЗ ООО «Газпром переработка» в 2022 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 20:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 21-01337.doc

    15_ТЗ_ТОиТР_ГПП_СГПЗ (ЛОТ 15)_ППЗ_1000894559.rar

    Приложение 4_ПРОЕКТ Договора субподряда по КР на конкурентной основе.docx

    КП ГПереработка ТОиТР 1000894559 (лот 15).xlsx

    АП009907_second_parts_protocol_21_01337.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Контактный телефон

    +7 812 665-07-40 доб. 2820

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    mikhailovma@gsprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлов Максим Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сосудов и аппаратов, емкостного оборудования для нужд Сосногорского ГПЗ ООО «Газпром переработка» в 2022 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 18:00 GMT +310.12.2021 18:0010.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009907Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сосудов и аппаратов, емкостного оборудования для нужд Сосногорского ГПЗ ООО «Газпром переработка» в 2022 годуСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2021 18:0010.12.2021 18:0010.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП009907Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сосудов и аппаратов, емкостного оборудования для нужд Сосногорского ГПЗ ООО «Газпром переработка» в 2022 годуСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.12.2021 23:0013.12.2021 23:0013.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009907Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сосудов и аппаратов, емкостного оборудования для нужд Сосногорского ГПЗ ООО «Газпром переработка» в 2022 годуСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 23:0013.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009907Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сосудов и аппаратов, емкостного оборудования для нужд Сосногорского ГПЗ ООО «Газпром переработка» в 2022 годуСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сосудов и аппаратов, емкостного оборудования для нужд Сосногорского ГПЗ ООО «Газпром переработка» в 2022 году

    Начальная цена

    6 328 114,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Классификатор ОКПД2

    33.12.1

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1109111/name/61b7af56aa8c31.92168407

    13.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сосудов и аппаратов, емкостного оборудования для нужд Сосногорского ГПЗ ООО «Газпром переработка» в 2022 году"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП014212
    925/ТЭР - Ремонт обмуровки, теплоизоляции и зачистка металла в период капитального ремонта К-1Т филиала ПАО "ОГК-2" - Киришская ГРЭС для нужд ООО "ТЭР" (2.19.УО.2022)
    925/ТЭР - Ремонт обмуровки, теплоизоляции и зачистка металла в период капитального ремонта...
    593498
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    9 703 158
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП014210
    924/ТЭР - Сервисное обслуживание электротехнического оборудования ПГУ филиала ПАО "ОГК-2" - Киришская ГРЭС для нужд ООО "ТЭР" (2.16.УО.2022)
    924/ТЭР - Сервисное обслуживание электротехнического оборудования ПГУ филиала ПАО "ОГК-2" -...
    593492
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    465 324
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП014208
    923/ТЭР - Ремонт и обслуживание автоматических дверей филиала ПАО "ОГК-2" - Киришская ГРЭС для нужд ООО "ТЭР" (2.15.УО.2022)
    923/ТЭР - Ремонт и обслуживание автоматических дверей филиала ПАО "ОГК-2" - Киришская ГРЭС для...
    593488
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 747 281
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211078052
    КО №16587/КО - Сервисное обслуживание КВОУ для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Серовская ГРЭС (222P101102)
    КО №16587/КО - Сервисное обслуживание КВОУ для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Серовская ГРЭС...
    593176
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    62 686 104
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211077867
    КО №16570/КО - Сервисное обслуживание насосов КСБ ПГУ для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Киришская ГРЭС (222NP00072)
    КО №16570/КО - Сервисное обслуживание насосов КСБ ПГУ для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Киришская...
    593131
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    9 369 235
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Филиал Кировский ПАО Т Плюс
    Запрос предложений № 32211076172
    9175397 «Химическая очистка ВВП ЦТП и котельных» для нужд Кировских тепловых сетей филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс» в 2022 году
    9175397 «Химическая очистка ВВП ЦТП и котельных» для нужд Кировских тепловых сетей филиала...
    592829
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 914 059
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    АО СЗ
    Запрос предложений № ГП225700
    Проведение диагностического обследования, регламентного технического обслуживания, а также, в случае необходимости, ремонта кондиционеров и холодильного оборудования
    Проведение диагностического обследования, регламентного технического обслуживания, а также, в...
    592073
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Крым республика
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП013729
    921/ТЭР - Ремонт тепловой изоляции филиала ПАО "ОГК-2" - Киришская ГРЭС для нужд ООО "ТЭР" (2.13.УО.2022)
    921/ТЭР - Ремонт тепловой изоляции филиала ПАО "ОГК-2" - Киришская ГРЭС для нужд ООО "ТЭР"...
    591339
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    17 210 993
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить