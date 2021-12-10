Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту насосно-компрессорного оборудования для нужд Сургутского ЗСК ООО «Газпром переработка» в 2022 году.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения АП009908 Уникальный номер закупки Номер закупки 21-01347_1000895727 Наименование закупки Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту насосно-компрессорного оборудования для нужд Сургутского ЗСК ООО «Газпром переработка» в 2022 году. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ

Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ Юридический адрес 196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22 Почтовый адрес 196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22 Контактный телефон +7 812 665-07-40 доб. 2815 Факс -- Адрес электронной почты tender@gsprom.ru Ф.И.О. контактного лица Кузнецов Никита Сергеевич Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых Тендерная гарантия До 60 дней

Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ Гарантия на возврат аванса От 1,7% годовых

До 3 лет

Любые заказчики и поставщики Гарантия на исполнение контракта От 2,5% годовых

До 2 лет

Гибкий подход при рассмотрении Подробнее