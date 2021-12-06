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    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту антикоррозийных покрытий для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" в 2022 году

    Выполнение работ по капитальному ремонту антикоррозийных покрытий для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" в 2022 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 15:0006.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009897Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту антикоррозийных покрытий для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" в 2022 годуСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009897

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21-01354

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту антикоррозийных покрытий для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" в 2022 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 20:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    21_01354.doc

    Приложение к ТЗ.part1.rar

    Форма КП.xlsx

    Техническое задание 1000639236.docx

    Приложение к ТЗ.part2.rar

    Приложение 4_ПРОЕКТ Договора субподряда по КР на конкурентной основе.docx

    АП009897_second_parts_protocol.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Контактный телефон

    +7 812 665-07-40 доб. 2814

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    bliudenovma@gsprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Блюденов Михаил Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту антикоррозийных покрытий для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" в 2022 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.12.2021 15:00 GMT +306.12.2021 15:0006.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009897Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту антикоррозийных покрытий для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" в 2022 годуСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    06.12.2021 15:0106.12.2021 15:0106.12.2021 15:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП009897Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту антикоррозийных покрытий для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" в 2022 годуСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    07.12.2021 23:0007.12.2021 23:0007.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009897Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту антикоррозийных покрытий для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" в 2022 годуСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    07.12.202107.12.2021 23:0007.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009897Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту антикоррозийных покрытий для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" в 2022 годуСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту антикоррозийных покрытий для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" в 2022 году

    Начальная цена

    78 949 656,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Классификатор ОКПД2

    33.12.19

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1104532/name/61b09bfdd0f7e6.26448830

    08.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по капитальному ремонту антикоррозийных покрытий для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" в 2022 году"

    Кол-во: 1

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