Выполнение работ по капитальному ремонту теплоизоляции трубопроводов и аппаратов для нужд Сургутского завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина ООО «Газпром переработка» в 2022 году

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения АП009895 Уникальный номер закупки Номер закупки 21-01353 Наименование закупки Выполнение работ по капитальному ремонту теплоизоляции трубопроводов и аппаратов для нужд Сургутского завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина ООО «Газпром переработка» в 2022 году Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ

Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ Юридический адрес 196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22 Почтовый адрес 196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22 Контактный телефон +7 812 665-07-40 доб. 2814 Факс -- Адрес электронной почты bliudenovma@gsprom.ru Ф.И.О. контактного лица Блюденов Михаил Александрович Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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