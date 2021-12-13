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    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту Автобетоносмесителей УРАЛ 58141А (Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ) для нужд ООО «ГСП-Механизация»

    Выполнение работ по капитальному ремонту Автобетоносмесителей УРАЛ 58141А (Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ) для нужд ООО «ГСП-Механизация»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 17:0013.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009886Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту Автобетоносмесителей УРАЛ 58141А (Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ) для нужд ООО «ГСП-Механизация»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009886

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    GSPM0074

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту Автобетоносмесителей УРАЛ 58141А (Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ) для нужд ООО «ГСП-Механизация»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.12.2021 19:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор.zip

    Конкурсная_документация_Автобетоносмеситель_УРАЛ_58141А_5_шт_на_БНГКМ.docx

    ТЗ_на_ремонт_автомобилей_Автобетоносмеситель_УРАЛ_58141А_корр.docx

    Форма_ТКП.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГСП-Механизация»
    Все закупки и тендеры «ГСП-Механизация»

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, корп. 3, лит. «Б», эт/пом 17/1718

    Почтовый адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ОПС № 167, а/я 1, ОПС № 167, а/я 1

    Контактный телефон

    +7 919 555-55-48

    Факс

    Адрес электронной почты

    korotkovad@gsp-m.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коротков Александр Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту Автобетоносмесителей УРАЛ 58141А (Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ) для нужд ООО «ГСП-Механизация»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 17:00 GMT +313.12.2021 17:0013.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009886Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту Автобетоносмесителей УРАЛ 58141А (Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ) для нужд ООО «ГСП-Механизация»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 23:0017.12.2021 23:0017.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009886Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту Автобетоносмесителей УРАЛ 58141А (Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ) для нужд ООО «ГСП-Механизация»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 23:0017.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009886Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту Автобетоносмесителей УРАЛ 58141А (Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ) для нужд ООО «ГСП-Механизация»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту Автобетоносмесителей УРАЛ 58141А (Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ) для нужд ООО «ГСП-Механизация»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГСП-Механизация»
    Все закупки и тендеры «ГСП-Механизация»

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, корп. 3, лит. «Б», эт/пом 17/1718

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ОПС № 167, а/я 1, ОПС № 167, а/я 1

    Классификатор ОКПД2

    33.17.11

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию железнодорожных локомотивов и подвижного состава

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по проведению капитального ремонта Автобетоносмесителей УРАЛ 58141А"

    Кол-во: 1

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