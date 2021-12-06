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Номер извещения
АП009884
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту подводного перехода ч/з р. Ен-Яха для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2022-2023 гг..
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.12.2021 19:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Контактный телефон
+7 812 665-07-40 доб. 2814
Факс
--
Адрес электронной почты
bliudenovma@gsprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Блюденов Михаил Александрович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по капитальному ремонту подводного перехода ч/з р. Ен-Яха для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2022-2023 гг..
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.12.2021 15:00 GMT +306.12.2021 15:0006.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009884Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту подводного перехода ч/з р. Ен-Яха для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2022-2023 гг..Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
06.12.2021 15:0106.12.2021 15:0106.12.2021 15:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП009884Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту подводного перехода ч/з р. Ен-Яха для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2022-2023 гг..Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
07.12.2021 23:0007.12.2021 23:0007.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009884Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту подводного перехода ч/з р. Ен-Яха для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2022-2023 гг..Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту подводного перехода ч/з р. Ен-Яха для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2022-2023 гг..
Начальная цена
660 200 509,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗСТРОЙПРОМ
Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ
Адрес местонахождения
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
33.12.19.000
Документация лота
Кол-во: 1
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