www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
АП009883
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка бочек (барабанов) металлических 50л.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.12.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Москва, Кржижановского, 14, корпус 3, каб. 40
Почтовый адрес
117342, Российская Федерация, Москва, Бутлерова, д.17 БЦ «Нео Гео», блок А
Контактный телефон
+7 495 642-99-69
Адрес электронной почты
Yakovleva.NVi@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Яковлева Наталья Викторовна
Место рассмотрения заявок
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бочек (барабанов) металлических 50л.
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2021 18:00 GMT +321.12.2021 18:0021.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009883Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бочек (барабанов) металлических 50л.Москва
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Поставка бочек (барабанов) металлических 50л.
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.