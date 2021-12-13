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    Главная / Торги / Выполнение работ строительно-монтажных системы кондиционирования воздуха для АО «Газпром газораспределение Тверь»

    Выполнение работ строительно-монтажных системы кондиционирования воздуха для АО «Газпром газораспределение Тверь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 09:5913.12.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110898167Дата и время окончания срока приема заявок Работы по монтажу системы кондиционированияТверьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110898167

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ строительно-монтажных системы кондиционирования воздуха для АО «Газпром газораспределение Тверь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.12.2021 19:04

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ДОК_2209.docx

    Извещение_2209.doc

    Проект_договора.DOCX

    Сметная_документация.xlsx

    Техническое_задание.docx

    Форма_Коммерческого_предложения___форма_3_.xlsx

    Итоговый_протокол_2209.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ

    Юридический адрес

    170026, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ ФУРМАНОВА, 12/4,

    Почтовый адрес

    170026, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Фурманова, 12/4

    Контактный телефон

    +7 4822 52-65-81

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    naumova@togas.tvcom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Наумова Татьяна Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Тверь

    Закупки и тендеры Тверская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по монтажу системы кондиционирования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 14:0015.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898167Подведение итогов не позднее Работы по монтажу системы кондиционированияТверь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по монтажу системы кондиционирования

    Начальная цена

    65 075,77

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ

    Адрес местонахождения

    170026, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ ФУРМАНОВА, 12/4,

    170026, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Фурманова, 12/4

    Классификатор ОКПД2

    43.22.1

    Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113080/name/61bb478483c764.36067055

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные"

    Кол-во: 1.00000

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