Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка пресса вулканизационного сдвоенного 63 тпс, АIIвм-904/6з _400-400 -2 для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 году (0142/00015/П/02.12.2021)

    Поставка пресса вулканизационного сдвоенного 63 тпс, АIIвм-904/6з _400-400 -2 для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 году (0142/00015/П/02.12.2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009882Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пресса вулканизационного сдвоенного 63 тпс, АIIвм-904/6з _400-400 -2 для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 годуСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009882

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка пресса вулканизационного сдвоенного 63 тпс, АIIвм-904/6з _400-400 -2 для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 году (0142/00015/П/02.12.2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.12.2021 18:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.zip

    Протокол_подведения_итогов_пл_015.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Контактный телефон

    +7 495 428-48-00 доб. 65820

    Факс

    Адрес электронной почты

    n.shugurova@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шугурова Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пресса вулканизационного сдвоенного 63 тпс, АIIвм-904/6з _400-400 -2 для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 10:00 GMT +309.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009882Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пресса вулканизационного сдвоенного 63 тпс, АIIвм-904/6з _400-400 -2 для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 годуСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.12.2021 14:0013.12.2021 14:0013.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009882Подведение итогов не позднее Поставка пресса вулканизационного сдвоенного 63 тпс, АIIвм-904/6з _400-400 -2 для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 годуСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 14:0013.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009882Подведение итогов не позднее Поставка пресса вулканизационного сдвоенного 63 тпс, АIIвм-904/6з _400-400 -2 для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 годуСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пресса вулканизационного сдвоенного 63 тпс, АIIвм-904/6з _400-400 -2 для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 году

    Начальная цена

    3 475 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Классификатор ОКПД2

    28.41.33.130

    Прессы гидравлические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112941/name/61bb3583ade7f1.39513575

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пресс вулканизационный сдвоенный 63 тнс"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Левобережный МПК
    Запрос предложений № ГП225713
    Закупка вертикального пресса для вторичного сырья (1 ед.)
    Закупка вертикального пресса для вторичного сырья (1 ед.)
    592120
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 19:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ПАО МЗИК
    Аукцион № ГП237015
    Продажа оборудования: Пресс гидравлический
    Продажа оборудования: Пресс гидравлический
    593136
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 08:00(GMT+03:00)
    52 466
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 22:00
    Дата аукциона:
    04.04.2022 г., 08:00
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион № ГП124778
    Продажа оборудования: Пресс гидравлической для прессования изделий П-3232, 1999 г., инвентарный номер 028898.
    Продажа оборудования: Пресс гидравлической для прессования изделий П-3232, 1999 г.,...
    575530
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    06.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    78 699
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    Начало приема заявок:
    14.12.2021 г., 09:01
    Дата аукциона:
    14.02.2022 г., 10:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП920405
    Продажа оборудования: пресс гидравлический ПГ-60, 1959г.
    Продажа оборудования: пресс гидравлический ПГ-60, 1959г.
    259861
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    111 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП920403
    Продажа оборудования: пресс гидравлический П474А, 1967г.
    Продажа оборудования: пресс гидравлический П474А, 1967г.
    259848
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    62 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП920558
    Продажа оборудования: пресс гидравлический ПГ-60, 1962г.
    Продажа оборудования: пресс гидравлический ПГ-60, 1962г.
    260451
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    111 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП920406
    Продажа оборудования: пресс гидравлический ПГ-60, 1955г.
    Продажа оборудования: пресс гидравлический ПГ-60, 1955г.
    259863
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    111 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП920410
    Продажа оборудования: пресс гидравлический ПГ-60, 1963г.
    Продажа оборудования: пресс гидравлический ПГ-60, 1963г.
    259873
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    111 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить