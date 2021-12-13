Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию для работников ООО «АГК-2».

    Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию для работников ООО «АГК-2».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112311Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию для работников ООО «АГК-2».Красногорский районПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112311

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию для работников ООО «АГК-2».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 18:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.pdf

    Документация.pdf

    Техническое_задание.pdf

    Протокол_от_15.12.2021_вскрытие_ПУ_итоги.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ-1
    Все закупки и тендеры АГК-1

    Юридический адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13

    Почтовый адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13

    Контактный телефон

    +7 495 926-26-50

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ekaterina.evdokimova@agk-1.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Евдокимова Екатерина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Красногорский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию для работников ООО «АГК-2».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 11:00 GMT +313.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112311Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию для работников ООО «АГК-2».Красногорский район

    Дата и время вскрытия заявок

    13.12.2021 11:0013.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112311Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию для работников ООО «АГК-2».Красногорский район

    Подведение итогов не позднее

    27.12.2021 23:0027.12.2021 23:0027.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112311Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию для работников ООО «АГК-2».Красногорский район

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 23:0027.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112311Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию для работников ООО «АГК-2».Красногорский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию для работников ООО «АГК-2».

    Начальная цена

    668 727,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АГК-1
    Все закупки и тендеры АГК-1

    Адрес местонахождения

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13

    Классификатор ОКПД2

    65.12.12.000

    Услуги по медицинскому страхованию

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117090/name/61c17f6f36c189.33831867

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию для работников ООО «АГК-2»."

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СБ РК-СТРАХОВАНИЕ
    Запрос предложений № 32211085423
    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) сотрудников Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина» (ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина»).
    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг...
    594108
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 1350700,00 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    27 014 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    СБ РК-СТРАХОВАНИЕ
    Запрос предложений № 32211076003
    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС) для нужд акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Квант» (АО «НПП «Квант»).»
    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора добровольного...
    592448
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 365850,00 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    7 317 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    СБ РК-СТРАХОВАНИЕ
    Запрос предложений № 32211068854
    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС) для нужд акционерного общества «Конструкторское бюро химического машиностроения имени A.M. Исаева» (АО «КБхиммаш им. А.М. Исаева»).
    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора добровольного...
    591756
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    200 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    СБ РК-СТРАХОВАНИЕ
    Запрос предложений № 32211068658
    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС) для нужд акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» (АО «Красмаш»).
    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора добровольного...
    591721
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 399984,06 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    7 999 681
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить