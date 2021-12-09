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Номер извещения
АП009880
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка моногидрата гидроокиси лития (или эквивалента)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.12.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Москва, Кржижановского, 14, корпус 3, каб. 40
Почтовый адрес
117342, Российская Федерация, Москва, Бутлерова, д.17 БЦ «Нео Гео», блок А
Контактный телефон
+7 495 642-99-69 доб. 2213
Адрес электронной почты
Lapin.KM@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лапин Кирилл Михайлович
Место рассмотрения заявок
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка моногидрата гидроокиси лития (или эквивалента)
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 18:00 GMT +309.12.2021 18:0009.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009880Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моногидрата гидроокиси лития (или эквивалента)Москва
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Поставка моногидрата гидроокиси лития (или эквивалента)
Официальный сайт, на котором размещена документация
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