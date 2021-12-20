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    Главная / Торги / Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2022-2023 год

    Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2022-2023 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 07:0020.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110898053Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2022-2023 годОренбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110898053

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2022-2023 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме (конкурентный)

    Дата публикации

    02.12.2021 18:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_Итогов_ДС_1_краснохолм_.jpeg

    1_Краснохолм_Конкурсная_документация.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 1
    Все закупки и тендеры МДОАУ № 1

    Юридический адрес

    461360, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, с. Краснохолм, ул. Липова, д. 1

    Почтовый адрес

    461360, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, с. Краснохолм, ул. Липова, д. 1

    Контактный телефон

    +7 3532 39-10-55

    Факс

    Адрес электронной почты

    detsck.crasnoholm2013@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сивожелезова Светлана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2022-2023 год

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 16:0022.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898053Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2022-2023 годОренбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2022-2023 год

    Начальная цена

    5 610 384,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МДОАУ № 1
    Все закупки и тендеры МДОАУ № 1

    Адрес местонахождения

    461360, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, с. Краснохолм, ул. Липова, д. 1

    Классификатор ОКПД2

    56.29

    Услуги по обеспечению питанием прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    56.29

    Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1121013/name/61c557a75678b2.07834550

    24.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

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