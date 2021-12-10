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    Главная / Торги / Поставка расходомера

    Поставка расходомера

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112310Дата и время окончания срока приема заявок поставка расходомера в рамках техперевооружения. Вместе с ТКП ОБЯЗАТЕЛЬНО прилагаются сертификаты, паспорт, технические характеристики.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112310

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    22646

    Наименование закупки

    Поставка расходомера

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 18:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Аккредитация.rar

    Договор_рамочный_по_спецификациям.docx

    Приложение__доставка__приемка_и_гарантия_ОБЩИЕ_.docx

    Приложение_БГ.docx

    Реквизиты_Таманьнефтегаз.doc

    Схема_проезда_на_склад_16Га.jpg

    форма_ТКП_ТНГ.xls

    ТНГ_754_2_18_2.03тп_АТХ1_ОЛ7.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «ОТЭКО»
    Все закупки и тендеры АО «ОТЭКО»

    Юридический адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Почтовый адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Контактный телефон

    +7 495 787-58-58 доб. 1444

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    S.Kochnev@oteko.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кочнев Станислав Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходомера в рамках техперевооружения. Вместе с ТКП ОБЯЗАТЕЛЬНО прилагаются сертификаты, паспорт, технические характеристики.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 12:00 GMT +310.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112310Дата и время окончания срока приема заявок поставка расходомера в рамках техперевооружения. Вместе с ТКП ОБЯЗАТЕЛЬНО прилагаются сертификаты, паспорт, технические характеристики.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112310Дата и время вскрытия заявок поставка расходомера в рамках техперевооружения. Вместе с ТКП ОБЯЗАТЕЛЬНО прилагаются сертификаты, паспорт, технические характеристики.Москва

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 12:0023.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112310Подведение итогов не позднее поставка расходомера в рамках техперевооружения. Вместе с ТКП ОБЯЗАТЕЛЬНО прилагаются сертификаты, паспорт, технические характеристики.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112310Подведение итогов не позднее поставка расходомера в рамках техперевооружения. Вместе с ТКП ОБЯЗАТЕЛЬНО прилагаются сертификаты, паспорт, технические характеристики.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходомера в рамках техперевооружения. Вместе с ТКП ОБЯЗАТЕЛЬНО прилагаются сертификаты, паспорт, технические характеристики.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с ТКП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP (Объект Заказчика): Россия, 353535, Краснодарский край, Темрюкский район, п.Волна ул. Таманская д.8Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями по договору

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры ЗАО ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    353535, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкcкий район, п. Волна, Таманская, 8

    Классификатор ОКПД2

    26.51.52

    Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поставка расходомера"

    Кол-во:

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