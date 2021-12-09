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    Главная / Торги / Молниеотвод МЛУ-22

    Молниеотвод МЛУ-22

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 18:0009.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112309Дата и время окончания срока приема заявок Молниеотвод МЛУ-22Каларский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112309

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Молниеотвод МЛУ-22

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.12.2021 18:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КД_Молниеотводы.7z

    Протокол_решения_ЗП__164_ГП112309_от_16.12.2021__ЭТП_ГПБ_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Юридический адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Почтовый адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Контактный телефон

    +7 495 727-94-71

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    v.cherniavskii@ruswelding.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернявский Вячеслав Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Каларский район

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Молниеотвод МЛУ-22

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 18:00 GMT +309.12.2021 18:0009.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112309Дата и время окончания срока приема заявок Молниеотвод МЛУ-22Каларский район

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 15:0023.12.2021 15:0023.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112309Подведение итогов не позднее Молниеотвод МЛУ-22Каларский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 15:0023.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112309Подведение итогов не позднее Молниеотвод МЛУ-22Каларский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Молниеотвод МЛУ-22

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии: Коммерческое предложение Проектная документация

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый УренгойРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Классификатор ОКПД2

    25.11.2

    Металлоконструкции строительные и их части

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма___2_Коммерческое_предложение..xlsx

    02.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113928/name/61bc50464b08d6.58660814

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Молниеотвод МЛУ-22"

    Кол-во: 3

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