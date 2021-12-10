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Номер извещения
АП009877
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы технологического видеонаблюдения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
02.12.2021 17:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603079, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Московское шоссе, 83А, к3
Почтовый адрес
603079, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Московское шоссе, 83А, к3
Контактный телефон
+7 945 13-91042
Факс
(831)275-45-22
Адрес электронной почты
rpch_zakupki@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лидия Александровна Ремизова
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы технологического видеонаблюдения
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы технологического видеонаблюдения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ПОЛИЭФИР
Все закупки и тендеры ПОЛИЭФИР
Адрес местонахождения
603079, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Московское шоссе, 83А, к3
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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