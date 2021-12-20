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    Главная / Торги / Поставка автогрейдеров (включая шеф-монтажные и пусконаладочные работы, обучение персонала по эксплуатации, обслуживанию и ремонту) в адрес АО ХК "Якутуголь"

    Поставка автогрейдеров (включая шеф-монтажные и пусконаладочные работы, обучение персонала по эксплуатации, обслуживанию и ремонту) в адрес АО ХК "Якутуголь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112308Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автогрейдеров (включая шеф-монтажные и пусконаладочные работы, обучение персонала по эксплуатации, обслуживанию и ремонту) в адрес АО ХК "Якутуголь"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112308

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОЗиЦС/21-01214

    Наименование закупки

    Поставка автогрейдеров (включая шеф-монтажные и пусконаладочные работы, обучение персонала по эксплуатации, обслуживанию и ремонту) в адрес АО ХК "Якутуголь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.12.2021 17:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора_автогрейдер.docx

    ТЗ__Автогрейдер_1_ед..doc

    Документация.doc

    ТЗ__Автогрейдер_2_ед..doc

    Отгрузочные_реквизиты___АО_ХК_____Якутуголь__2022.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 62668

    Факс

    +7 495 221-88-00

    Адрес электронной почты

    marina.ivlieva@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ивлиева Марина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автогрейдеров (включая шеф-монтажные и пусконаладочные работы, обучение персонала по эксплуатации, обслуживанию и ремонту) в адрес АО ХК "Якутуголь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 12:00 GMT +320.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112308Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автогрейдеров (включая шеф-монтажные и пусконаладочные работы, обучение персонала по эксплуатации, обслуживанию и ремонту) в адрес АО ХК "Якутуголь"Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2022 18:0028.02.2022 18:0028.02.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112308Подведение итогов не позднее Поставка автогрейдеров (включая шеф-монтажные и пусконаладочные работы, обучение персонала по эксплуатации, обслуживанию и ремонту) в адрес АО ХК "Якутуголь"Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.02.202228.02.2022 18:0028.02.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112308Подведение итогов не позднее Поставка автогрейдеров (включая шеф-монтажные и пусконаладочные работы, обучение персонала по эксплуатации, обслуживанию и ремонту) в адрес АО ХК "Якутуголь"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автогрейдеров (включая шеф-монтажные и пусконаладочные работы, обучение персонала по эксплуатации, обслуживанию и ремонту) в адрес АО ХК "Якутуголь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автогрейдер (включая шеф-монтажные и пуско-наладочные работы, обучение персонала по эксплуатации, обслуживанию и ремонту) для содержания дорожного полотна в зоне Разреза «Нерюнгринский», для Автотранспортной службы АО ХК "Якутуголь""

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Автогрейдер (включая шеф-монтажные и пуско-наладочные работы, обучение персонала по эксплуатации, обслуживанию и ремонту) для содержания дорожного полотна в зоне участка опытно-промышленной разработки Сиваглинского железорудного месторождения"

    Кол-во: 1

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