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    Главная / Торги / Поставка шин всесезонных для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2022 году

    Поставка шин всесезонных для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2022 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 16:3020.12.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112305Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шин всесезонных для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2022 годуМинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112305

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1000910845

    Наименование закупки

    Поставка шин всесезонных для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2022 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    02.12.2021 17:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_продление.pdf

    Приложение_3_Проект_договора_всесезонные_шины.docx

    Приложение_4_Условие_применения_БС_всесезонные_шины.doc

    Документация_о_МИ_всесезонные_шины.docx

    Приложение_1_Методика_оценки_к_документации_всесезонные_шины.docx

    Приложение_2_Техническая_часть_всесезонные_шины_э.docx

    Протокол_шины_всесезонные.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Газпром трангаз Беларусь
    Все закупки и тендеры Газпром трангаз Беларусь

    Юридический адрес

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Почтовый адрес

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Контактный телефон

    +375 17 219127 доб. 0

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.berashevich@btg.by

    Ф.И.О. контактного лица

    Берашевич Евгений Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Минск

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка шин всесезонных для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2022 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 23:5928.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112305Подведение итогов не позднее Поставка шин всесезонных для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2022 годуМинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шин всесезонных для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2022 году

    Начальная цена

    1 900 925,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Приложением №2 "Техническая часть"

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    филиал «УМТСиК УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», д. Дубовый Лес, Минский район, Минская область, Республика Беларусь;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% от стоимости продукции по факту поставки продукции в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, исчисляемых со дня приёмки продукции и утверждения Покупателем акта входного контроля, который составляется и утверждается Покупателем не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки продукции на склад Покупателя.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром трангаз Беларусь
    Все закупки и тендеры Газпром трангаз Беларусь

    Адрес местонахождения

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Классификатор ОКПД2

    22.11

    Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и резиновых шин

    Классификатор ОКВЭД2

    22.11

    Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1128442/name/61ceaa9a6e54f4.49052355

    31.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "УАЗ 23632 ГАЗ 27527, 225/75R16 108H"

    Кол-во: 53

    "Позиция 2"

    "УАЗ 3163, 23632, 235/70R16 106H"

    Кол-во: 71

    "Позиция 3"

    "УАЗ 23632, 235/70R16 109T"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "УАЗ 23632, 245/70R16 111T"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "ГАЗ 3302, 175R16C 101/99N"

    Кол-во: 24

    "Позиция 6"

    "ГАЗ 2705, 185/75R16C 104/102R"

    Кол-во: 189

    "Позиция 7"

    "ГАЗ 27057, 195/75R16C 107/105R"

    Кол-во: 19

    "Позиция 8"

    "УАЗ 236324, 225/75R16C 121/120R"

    Кол-во: 57

    "Позиция 9"

    "УАЗ 3163, 245/60R18 104H"

    Кол-во: 23

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