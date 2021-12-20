Поставка шин всесезонных для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2022 году

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

100% от стоимости продукции по факту поставки продукции в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, исчисляемых со дня приёмки продукции и утверждения Покупателем акта входного контроля, который составляется и утверждается Покупателем не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки продукции на склад Покупателя.