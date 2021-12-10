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    Главная / Торги / Услуги по физической охране объекта, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 41 (3-й, 4-й, 5-й этажи).

    Услуги по физической охране объекта, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 41 (3-й, 4-й, 5-й этажи).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 14:0010.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009873Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по физической охране объекта, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 41 (3-й, 4-й, 5-йСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009873

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0088022-347-2021

    Наименование закупки

    Услуги по физической охране объекта, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 41 (3-й, 4-й, 5-й этажи).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    02.12.2021 17:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ

    Юридический адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, переулок Виленский, д. 14, литер А, офис 203

    Почтовый адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, переулок Виленский, д. 14, литер А, офис 203

    Контактный телефон

    +7 812 449-79-50

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Besednaya.LP@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беседная Людмила Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по физической охране объекта, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 41 (3-й, 4-й, 5-й

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    24.01.202224.01.2022 14:0024.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009873Подведение итогов не позднее Услуги по физической охране объекта, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 41 (3-й, 4-й, 5-йСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по физической охране объекта, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 41 (3-й, 4-й, 5-й

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ

    Адрес местонахождения

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, переулок Виленский, д. 14, литер А, офис 203

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по физической охране объекта, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 41 (3-й, 4-й, 5-й"

    Кол-во: 0

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