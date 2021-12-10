Оказание услуг по физической охране объекта: производственно-технологический комплекс (ПТК) "Муллинская нефтебаза - 8000 (восемь тысяч) куб.м.", расположенный по адресу: Пермская область, г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, д. 124.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения АП009872 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0088013-347-2021 Наименование закупки Оказание услуг по физической охране объекта: производственно-технологический комплекс (ПТК) "Муллинская нефтебаза - 8000 (восемь тысяч) куб.м.", расположенный по адресу: Пермская область, г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, д. 124. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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