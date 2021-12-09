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    Главная / Торги / Оборудование Ризур

    Оборудование Ризур

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 17:0009.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112306Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование РизурКаларский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112306

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оборудование Ризур

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.12.2021 17:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_решения_ЗП__173_ГП112306_от_13.01.2022__ЭТП_ГПБ_.pdf

    КД_оборудование_Ризур__корректировка_объема__от_06.12.2021.7z

    КД_Оборудование_Ризур.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Юридический адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Почтовый адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Контактный телефон

    +7 495 727-94-71

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    v.cherniavskii@ruswelding.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернявский Вячеслав Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Каларский район

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оборудование Ризур

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 17:00 GMT +309.12.2021 17:0009.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112306Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование РизурКаларский район

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 15:0023.12.2021 15:0023.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112306Подведение итогов не позднее Оборудование РизурКаларский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 15:0023.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112306Подведение итогов не позднее Оборудование РизурКаларский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование Ризур

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с формой Коммерческого предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый УренгойРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Классификатор ОКПД2

    24.44.26

    Трубы, трубки и фитинги для труб и трубок медные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1132774/name/61e1562de2ead9.90130346

    14.01.2022

    Форма___2_Коммерческое__предложение__корретировка_объема_.xlsx

    06.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Утепленная импульсная трубка, без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12х1,0"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Утепленная импульсная трубка, без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12х1,0"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Утепленная импульсная трубка, без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12х1,0"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "Утепленная импульсная трубка, без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12х1,0"

    Кол-во: 102

    "Позиция 5"

    "Утепленная импульсная трубка, без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12х1,0"

    Кол-во: 111

    "Позиция 6"

    "Утепленная импульсная трубка, без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12х1,0"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Утепленная импульсная трубка, без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12х1,0"

    Кол-во: 24.5

    "Позиция 8"

    "Утепленная импульсная трубка, без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12х1,0"

    Кол-во: 24.5

    "Позиция 9"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый (для размещения дачика давления) диаганального раскрытия, размерами ВхШхГ 610x470x470 (внутренние 540x420x420) ТУ 3442-001-12189681-2014, в комплекте:"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый (для размещения дачика давления) диаганального раскрытия, размерами ВхШхГ 610х470х470 (внутренние 540x420x420) ТУ3442-001-12189681-2014, в комплекте:"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Утепленная импульсная трубка , без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12x1,0 мм. Количество трубок: 13 шт., по 5 м каждая Температура среды (газа) в трубках -14...0 °C. Максимальное давление газа в трубках 7,4 МПа"

    Кол-во: 65

    "Позиция 12"

    "Утепленная импульсная трубка , без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12x1,0 мм. Количество трубок: 13 шт., по 5 м каждая Температура среды (газа) в трубках -14...0 °C. Максимальное давление газа в трубках 7,4 МПа Предусмотреть обжимной фитинг для подключения к процессу с внешней резьбой М20х1,5 -25 шт. Предусмотреть обжимной фитинг для подключения к прибору с внутренней резьбой М20х1,5 -24 шт."

    Кол-во: 65

    "Позиция 13"

    "Утепленная импульсная трубка , без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12х1,0 мм. Количество трубок: 13 шт., по 5 м каждая Температура среды (газа) в трубках -14^0 С. Максимальное давление газа в трубках 7,4 Мпа"

    Кол-во: 65

    "Позиция 14"

    "Утепленная импульсная трубка , без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12х1,0 мм. Количество трубок: 13 шт., по 5 м каждая Температура среды (газа) в трубках -14..0 С. Максимальное давление газа в трубках 7,4 Мпа"

    Кол-во: 65

    "Позиция 15"

    "Утепленная импульсная трубка , без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12х1,0 мм. Количество трубок: 3 шт., по 5 м каждая Температура среды (газа) в трубках -14..0 С. Максимальное давление газа в трубках 7,4 МПа"

    Кол-во: 15

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