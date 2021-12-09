Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Утепленная импульсная трубка, без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12х1,0" Кол-во: 30

"Позиция 2" "Утепленная импульсная трубка, без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12х1,0" Кол-во: 30

"Позиция 3" "Утепленная импульсная трубка, без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12х1,0" Кол-во: 12

"Позиция 4" "Утепленная импульсная трубка, без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12х1,0" Кол-во: 102

"Позиция 5" "Утепленная импульсная трубка, без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12х1,0" Кол-во: 111

"Позиция 6" "Утепленная импульсная трубка, без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12х1,0" Кол-во: 30

"Позиция 7" "Утепленная импульсная трубка, без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12х1,0" Кол-во: 24.5

"Позиция 8" "Утепленная импульсная трубка, без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12х1,0" Кол-во: 24.5

"Позиция 9" "Шкаф утепленный стеклопластиковый (для размещения дачика давления) диаганального раскрытия, размерами ВхШхГ 610x470x470 (внутренние 540x420x420) ТУ 3442-001-12189681-2014, в комплекте:" Кол-во: 3

"Позиция 10" "Шкаф утепленный стеклопластиковый (для размещения дачика давления) диаганального раскрытия, размерами ВхШхГ 610х470х470 (внутренние 540x420x420) ТУ3442-001-12189681-2014, в комплекте:" Кол-во: 3

"Позиция 11" "Утепленная импульсная трубка , без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12x1,0 мм. Количество трубок: 13 шт., по 5 м каждая Температура среды (газа) в трубках -14...0 °C. Максимальное давление газа в трубках 7,4 МПа" Кол-во: 65

"Позиция 12" "Утепленная импульсная трубка , без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12x1,0 мм. Количество трубок: 13 шт., по 5 м каждая Температура среды (газа) в трубках -14...0 °C. Максимальное давление газа в трубках 7,4 МПа Предусмотреть обжимной фитинг для подключения к процессу с внешней резьбой М20х1,5 -25 шт. Предусмотреть обжимной фитинг для подключения к прибору с внутренней резьбой М20х1,5 -24 шт." Кол-во: 65

"Позиция 13" "Утепленная импульсная трубка , без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12х1,0 мм. Количество трубок: 13 шт., по 5 м каждая Температура среды (газа) в трубках -14^0 С. Максимальное давление газа в трубках 7,4 Мпа" Кол-во: 65

"Позиция 14" "Утепленная импульсная трубка , без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12х1,0 мм. Количество трубок: 13 шт., по 5 м каждая Температура среды (газа) в трубках -14..0 С. Максимальное давление газа в трубках 7,4 Мпа" Кол-во: 65