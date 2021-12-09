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    Главная / Торги / Т001373 Закупка на внедрение DWH на платформе Azure и BI решения на платформе Tableau

    Т001373 Закупка на внедрение DWH на платформе Azure и BI решения на платформе Tableau

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 18:0009.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112301Дата и время окончания срока приема заявок внедрение DWH на платформе Azure и BI решения на платформе TableauМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112301

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Т001373 Закупка на внедрение DWH на платформе Azure и BI решения на платформе Tableau

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 17:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке.docx

    Приложение__1_Техническое_задание.docx

    Приложение__2_форма_Технического_предложения.xlsx

    Приложение__3_Расчет_стоимости_услуг__ком._предложение_.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГПМ ПАРТНЕР
    Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР

    Юридический адрес

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Почтовый адрес

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Контактный телефон

    +7 499 925-18-10

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.zubarev@gpm-partner.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зубарев Андрей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Внедрение DWH на платформе Azure и BI решения на платформе Tableau

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 18:00 GMT +309.12.2021 18:0009.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112301Дата и время окончания срока приема заявок внедрение DWH на платформе Azure и BI решения на платформе TableauМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    09.12.2021 18:0009.12.2021 18:0009.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112301Дата и время вскрытия заявок внедрение DWH на платформе Azure и BI решения на платформе TableauМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 15:0030.12.2021 15:0030.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112301Подведение итогов не позднее внедрение DWH на платформе Azure и BI решения на платформе TableauМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 15:0030.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112301Подведение итогов не позднее внедрение DWH на платформе Azure и BI решения на платформе TableauМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Внедрение DWH на платформе Azure и BI решения на платформе Tableau

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГПМ ПАРТНЕР
    Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Классификатор ОКПД2

    58.29.50.000

    Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение

    58.29.13.000

    Обеспечение программное для администрирования баз данных на электронном носителе

    58.29.12.000

    Обеспечение программное сетевое на электронном носителе

    Классификатор ОКВЭД2

    58.29

    Издание прочих программных продуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно ТЗ"

    Кол-во:

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