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    Главная / Торги / Поставка насоса бочкового FLUX

    Поставка насоса бочкового FLUX

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 09:3008.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112300Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насоса бочкового FLUX115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112300

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗЦ-0265-21-МТ

    Наименование закупки

    Поставка насоса бочкового FLUX

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 17:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2._ТФД_ЗНДХ_3.1_Договор_поставки.docx

    2.1._Пр._1_ТФД_ЗНДХ_3.1.xlsx

    2.2._Пр._2_ТФД_ЗНДХ_3.1.docx

    0._Инструкция_для_участников_закупок_0265.docx

    1._Техническое_задание_0265.docx

    1.1._Коммерческое_предложение__Форма_1.1__0265.xlsx

    1.2._Инструкция_при_отправке_ТМЦ.docx

    2.3._Пр._3_ТФД_ЗНДХ_3.1.docx

    Письмо_о_завершении_0265.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Контактный телефон

    +7 495 739-01-60 доб. 1619

    Факс

    +7 495 739-01-60

    Адрес электронной почты

    IKurguz@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кургуз Игорь Станиславович

    Место рассмотрения предложений

    115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка насоса бочкового FLUX

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2021 09:30 GMT +308.12.2021 09:3008.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112300Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насоса бочкового FLUX115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.

    Дата и время вскрытия заявок

    08.12.2021 09:3008.12.2021 09:3008.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112300Дата и время вскрытия заявок Поставка насоса бочкового FLUX115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2022 17:0028.02.2022 17:0028.02.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112300Подведение итогов не позднее Поставка насоса бочкового FLUX115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.02.202228.02.2022 17:0028.02.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112300Подведение итогов не позднее Поставка насоса бочкового FLUX115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насоса бочкового FLUX

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 комплект.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ООО «Зарнестсервис» (г. Усинск, ул. Магистральная, 19).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям проекта договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Классификатор ОКПД2

    28.13.1

    Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    28.12

    Производство гидравлического и пневматического силового оборудования

    Документация лота

    1.2._Инструкция_при_отправке_ТМЦ.docx

    02.12.2021

    1.1._Коммерческое_предложение__Форма_1.1__0265.xlsx

    02.12.2021

    2.3._Пр._3_ТФД_ЗНДХ_3.1.docx

    02.12.2021

    2.2._Пр._2_ТФД_ЗНДХ_3.1.docx

    02.12.2021

    2.1._Пр._1_ТФД_ЗНДХ_3.1.xlsx

    02.12.2021

    2._ТФД_ЗНДХ_3.1_Договор_поставки.docx

    02.12.2021

    1._Техническое_задание_0265.docx

    02.12.2021

    0._Инструкция_для_участников_закупок_0265.docx

    02.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1122757/name/61c96036d4b326.55171837

    27.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка насоса бочкового FLUX"

    Кол-во: 1

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