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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП112300
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка насоса бочкового FLUX
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.12.2021 17:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 739-01-60 доб. 1619
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
IKurguz@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кургуз Игорь Станиславович
Место рассмотрения предложений
115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка насоса бочкового FLUX
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2021 09:30 GMT +308.12.2021 09:3008.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112300Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насоса бочкового FLUX115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.
Дата и время вскрытия заявок
08.12.2021 09:3008.12.2021 09:3008.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112300Дата и время вскрытия заявок Поставка насоса бочкового FLUX115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.
Подведение итогов не позднее
28.02.2022 17:0028.02.2022 17:0028.02.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112300Подведение итогов не позднее Поставка насоса бочкового FLUX115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насоса бочкового FLUX
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад ООО «Зарнестсервис» (г. Усинск, ул. Магистральная, 19).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
28.13.1
28.12
Документация лота
Кол-во: 1
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