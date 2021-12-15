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    Главная / Торги / Поставка лицензий ПО SoftControl SysWatch WorkStation для нужд ООО «Мечел-БизнесСервис».

    Поставка лицензий ПО SoftControl SysWatch WorkStation для нужд ООО «Мечел-БизнесСервис».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 15:0015.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112298Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лицензий ПО SoftControl SysWatch WorkStation для нужд ООО «Мечел-БизнесСервис».МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112298

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка лицензий ПО SoftControl SysWatch WorkStation для нужд ООО «Мечел-БизнесСервис».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.12.2021 17:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Юридический адрес

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Почтовый адрес

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 62758

    Факс

    +7 495 221-88-88

    Адрес электронной почты

    62758@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Непейвода Полина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лицензий ПО SoftControl SysWatch WorkStation для нужд ООО «Мечел-БизнесСервис».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 15:00 GMT +315.12.2021 15:0015.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112298Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лицензий ПО SoftControl SysWatch WorkStation для нужд ООО «Мечел-БизнесСервис».Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.01.2022 15:0020.01.2022 15:0020.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112298Подведение итогов не позднее Поставка лицензий ПО SoftControl SysWatch WorkStation для нужд ООО «Мечел-БизнесСервис».Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    20.01.202220.01.2022 15:0020.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112298Подведение итогов не позднее Поставка лицензий ПО SoftControl SysWatch WorkStation для нужд ООО «Мечел-БизнесСервис».Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лицензий ПО SoftControl SysWatch WorkStation для нужд ООО «Мечел-БизнесСервис».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    63.99.10.190

    Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация

    10.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "SoftControl SysWatch WorkStation PLUS"

    Кол-во: 1

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