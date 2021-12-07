Оказание услуг по проведению контроля качества воды поверхностных водных объектов, сбрасываемых сточных вод и питьевой воды, используемой при строительстве объектов в составе стройки МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» (ВЗиС 447 км, ВЗиС 543 км, ВЗиС 583 км, ВЗиС 616 км) на территории Иркутской области для нужд АО "СТНГ"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения АП009868 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по проведению контроля качества воды поверхностных водных объектов, сбрасываемых сточных вод и питьевой воды, используемой при строительстве объектов в составе стройки МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» (ВЗиС 447 км, ВЗиС 543 км, ВЗиС 583 км, ВЗиС 616 км) на территории Иркутской области для нужд АО "СТНГ" Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз

Все закупки и тендеры АОСТНГ Юридический адрес 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А Почтовый адрес 121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134 Контактный телефон +7 495 540-74-50 Факс -- Адрес электронной почты ale.smirnova@gazartstroy.ru Ф.И.О. контактного лица Розе Алёна Сергеевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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