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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению контроля качества воды поверхностных водных объектов, сбрасываемых сточных вод и питьевой воды, используемой при строительстве объектов в составе стройки МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» (ВЗиС 447 км, ВЗиС 543 км, ВЗиС 583 км, ВЗиС 616 км) на территории Иркутской области для нужд АО "СТНГ"

    Оказание услуг по проведению контроля качества воды поверхностных водных объектов, сбрасываемых сточных вод и питьевой воды, используемой при строительстве объектов в составе стройки МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» (ВЗиС 447 км, ВЗиС 543 км, ВЗиС 583 км, ВЗиС 616 км) на территории Иркутской области для нужд АО "СТНГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 17:2007.12.2021 17:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009868Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению контроля качества воды поверхностных водных объектов, сбрасываемых сточных вод и питьевой воды, используемой при строительстве объектов в составе стройки МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» (ВЗиС 447 км, ВЗиС 543 км, ВЗиС 583 км, ВЗиС 616 км) на территории Иркутской области для нужд АО "СТНГ"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009868

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению контроля качества воды поверхностных водных объектов, сбрасываемых сточных вод и питьевой воды, используемой при строительстве объектов в составе стройки МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» (ВЗиС 447 км, ВЗиС 543 км, ВЗиС 583 км, ВЗиС 616 км) на территории Иркутской области для нужд АО "СТНГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.12.2021 17:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_АП009868.pdf

    документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ale.smirnova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Розе Алёна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению контроля качества воды поверхностных водных объектов, сбрасываемых сточных вод и питьевой воды, используемой при строительстве объектов в составе стройки МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» (ВЗиС 447 км, ВЗиС 543 км, ВЗиС 583 км, ВЗиС 616 км) на территории Иркутской области для нужд АО "СТНГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.12.2021 17:20 GMT +307.12.2021 17:2007.12.2021 17:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009868Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению контроля качества воды поверхностных водных объектов, сбрасываемых сточных вод и питьевой воды, используемой при строительстве объектов в составе стройки МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» (ВЗиС 447 км, ВЗиС 543 км, ВЗиС 583 км, ВЗиС 616 км) на территории Иркутской области для нужд АО "СТНГ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.12.2021 17:3021.12.2021 17:3021.12.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009868Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению контроля качества воды поверхностных водных объектов, сбрасываемых сточных вод и питьевой воды, используемой при строительстве объектов в составе стройки МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» (ВЗиС 447 км, ВЗиС 543 км, ВЗиС 583 км, ВЗиС 616 км) на территории Иркутской области для нужд АО "СТНГ"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 17:3021.12.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009868Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению контроля качества воды поверхностных водных объектов, сбрасываемых сточных вод и питьевой воды, используемой при строительстве объектов в составе стройки МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» (ВЗиС 447 км, ВЗиС 543 км, ВЗиС 583 км, ВЗиС 616 км) на территории Иркутской области для нужд АО "СТНГ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению контроля качества воды поверхностных водных объектов, сбрасываемых сточных вод и питьевой воды, используемой при строительстве объектов в составе стройки МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» (ВЗиС 447 км, ВЗиС 543 км, ВЗиС 583 км, ВЗиС 616 км) на территории Иркутской области для нужд АО "СТНГ"

    Начальная цена

    6 711 378,55

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    71.20.11.190

    Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты прочих веществ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1128979/name/61db367d62d832.26270509

    09.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Исследования поверхностных вод на санитарно-гигиенические показатели: мониторинг согласно решениям о предоставлении водных объектов в пользование при строительстве линейных технических сооружений (43 водных объекта)Объект испытаний: Вода поверхностная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Исследования поверхностных вод на санитарно-гигиенические показатели: мониторинг согласно решению о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод и договору водопользования (1 водный объект)Объект испытаний: Вода поверхностная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Исследования сточной воды: мониторинг согласно решениям о предоставлении водных объектов в пользование для сброса сточных вод (1 водный объект)Объект испытаний: Вода поверхностная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Исследования холодной питьевой воды от 4-х ВЗиС (столовая, емкость автомобиля, баня, мед. пункт) на микробиологические и органолептические показатели (1 водный объект)Объект испытаний: Вода питьевая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Исследования холодной питьевой воды от 4-х ВЗиС (столовая, емкость автомобиля, баня, мед. пункт) на химические показатели (1 водный объект)Объект испытаний: Вода питьевая"

    Кол-во: 1

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