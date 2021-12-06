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    Главная / Торги / Поставка электрических щитов (ЩО, ЩАО, ВРУ8, Я5110, ЩК) (аналоги допускаются) на объект строительства МГ "Сила Сибири" Этап 2.4 ЛПУМГ №2 для нужд ООО "СГК-1"»

    Поставка электрических щитов (ЩО, ЩАО, ВРУ8, Я5110, ЩК) (аналоги допускаются) на объект строительства МГ "Сила Сибири" Этап 2.4 ЛПУМГ №2 для нужд ООО "СГК-1"»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 12:0006.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009867Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрических щитов (ЩО, ЩАО, ВРУ8, Я5110, ЩК) (аналоги допускаются) на объект строительства МГ "Сила Сибири" Этап 2.4 ЛПУМГ №2 для нужд ООО "СГК-1"»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009867

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21-00077

    Наименование закупки

    Поставка электрических щитов (ЩО, ЩАО, ВРУ8, Я5110, ЩК) (аналоги допускаются) на объект строительства МГ "Сила Сибири" Этап 2.4 ЛПУМГ №2 для нужд ООО "СГК-1"»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.12.2021 17:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    21-00077 форма ТЗ.docx

    21-00077 Форма договора поставки (с банковским сопровождением).docx

    21_00077_Документация_МТР_СГК_1.docx

    21_00077_Форма_КП.xlsx

    рабочая__документация.7z

    АП009867_second_parts_protocol.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СГК-1
    Все закупки и тендеры СГК-1

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛ ТАШКЕНТСКАЯ, Д. 3, К. 3, ЛИТЕРА Б, ЭТАЖ 14, КОМ. 1420

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛ ТАШКЕНТСКАЯ, Д. 3, К. 3, ЛИТЕРА Б, ЭТАЖ 14, КОМ. 1420

    Контактный телефон

    +7 812 665-07-40

    Факс

    Адрес электронной почты

    petrikmk@sgc-1.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петрик Михаил Константинович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электрических щитов (ЩО, ЩАО, ВРУ8, Я5110, ЩК) (аналоги допускаются) на объект строительства МГ "Сила Сибири" Этап 2.4 ЛПУМГ №2 для нужд ООО "СГК-1"»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.12.2021 12:00 GMT +306.12.2021 12:0006.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009867Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрических щитов (ЩО, ЩАО, ВРУ8, Я5110, ЩК) (аналоги допускаются) на объект строительства МГ "Сила Сибири" Этап 2.4 ЛПУМГ №2 для нужд ООО "СГК-1"»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    08.12.2021 23:0008.12.2021 23:0008.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009867Подведение итогов не позднее Поставка электрических щитов (ЩО, ЩАО, ВРУ8, Я5110, ЩК) (аналоги допускаются) на объект строительства МГ "Сила Сибири" Этап 2.4 ЛПУМГ №2 для нужд ООО "СГК-1"»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    08.12.202108.12.2021 23:0008.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009867Подведение итогов не позднее Поставка электрических щитов (ЩО, ЩАО, ВРУ8, Я5110, ЩК) (аналоги допускаются) на объект строительства МГ "Сила Сибири" Этап 2.4 ЛПУМГ №2 для нужд ООО "СГК-1"»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрических щитов (ЩО, ЩАО, ВРУ8, Я5110, ЩК) (аналоги допускаются) на объект строительства МГ "Сила Сибири" Этап 2.4 ЛПУМГ №2 для нужд ООО "СГК-1"»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СГК-1
    Все закупки и тендеры СГК-1

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛ ТАШКЕНТСКАЯ, Д. 3, К. 3, ЛИТЕРА Б, ЭТАЖ 14, КОМ. 1420

    Классификатор ОКПД2

    27.12

    Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1104696/name/61b0b7d6740564.05329604

    08.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЩОЗ ВРУ8-11-3В-304-30 УХЛ4 (000009275)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "ЩО4 ВРУ8-11-3В-304-30 УХЛ4 (000009276)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "ЩО5 ВРУ8-11-3В-304-30 УХЛ4 (000009277)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "ЩО6 ВРУ8-11-3В-304-30 УХЛ4 (000009278)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "ЩО1, ЩО2 ВРУ8-11-3В-304-30 УХЛ4 (000009279)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "ЩАО1, ЩАО3 ВРУ8-11-3В-302-30 УХЛ4 (000009280)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "ЩАО2 ВРУ8-11-3В-302-30 УХЛ4 (000009281)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4 (000009282)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4 (000009283)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "ВРУ8-11-3Н-302-54 УХЛ4 (000009284)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "ВРУ8-11-3Н-302-54 УХЛ4 (000009285)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4 (000009286)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4 (000009287)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4 (000009288)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4 (000009289)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "ЩАО ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4 (000009290)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "ЩО ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4 (000009291)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "ВРУ8-11-3Н-302-54 УХЛ4 (000009292)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "ВРУ8-11-3Н-302-54 УХЛ4 (000009293)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "ВРУ8-11-3Н-302-54 УХЛ4 (000009294)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "ВРУ8-11-3Н-302-54 УХЛ4 (000009295)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "ВРУ8-11-3В-304-30 УХЛ4 (000009296)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "ВРУ8-11-3В-304-30 УХЛ4 (000009297)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "ВРУ8-11-3В-304-30 УХЛ4 (000009298)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4 (000009299)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4 (000009300)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4 (000009301)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4 (000009302)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "ВРУ8-11-3Н-302-54 УХЛ4 (000009303)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "ВРУ8-11-3Н-302-54 УХЛ4 (000009304)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "ВРУ8-11-3Н-302-54 УХЛ4 (000009305)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4 (000009306)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "ЩО ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4 (000009307)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "ЩАО ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4 (000009308)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "ЩО ВРУ8-11-3Н-302-54 УХЛ4 (000009309)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "ЩАО ВРУ8-11-3Н-302-54 УХЛ4 (000009310)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "ЩО ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4 (000009311)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "ЩАО ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4 (000009312)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "ЩО1 ВРУ8-11-3Н-306-54 УХЛ4 (000009313)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "ЩО2 ВРУ8-11-3Н-306-54 УХЛ4 (000009314)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "ЩО3 ВРУ8-11-3Н-306-54 УХЛ4 (000009315)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "ЩО4 ВРУ8-11-3Н-306-54 УХЛ4 (000009316)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "ЩК1 ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4 (000009317)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "ЩАО1 ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4 (000009318)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "ЩК2 ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4 (000009319)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "ЩК4 ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4 (000009320)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "ЩО1 ВРУ8-11-3Н-304-54 УХ Л4 (000009321)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "ЩАО2 ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4 (000009322)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "ЩО2 ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4 (000009323)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "ЩАО1 ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4 (000009324)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "ЩО3 ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4 (000009325)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "ЩАО3 ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4 (000009326)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "ЩК ВРУ8-11-3Н-302-54 УХЛ4 (000009327)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "ЩАО1 ВРУ8-11-3Н-302-31 УХЛ4 (000009328)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "ЩО1 ВРУ8-11-3Н-304-31 УХЛ4 (000009329)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "ЩО ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4 (000009330)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "ЩАО ВРУ8-11-3Н-304-31 УХЛ4 (000009331)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "ЩК ВРУ8-11-3Н-302-54 УХЛ4 (000009332)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Я5110-3274 УХЛ4 (000009334)"

    Кол-во: 1

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    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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