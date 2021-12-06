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Номер извещения
АП009867
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка электрических щитов (ЩО, ЩАО, ВРУ8, Я5110, ЩК) (аналоги допускаются) на объект строительства МГ "Сила Сибири" Этап 2.4 ЛПУМГ №2 для нужд ООО "СГК-1"»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.12.2021 17:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛ ТАШКЕНТСКАЯ, Д. 3, К. 3, ЛИТЕРА Б, ЭТАЖ 14, КОМ. 1420
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛ ТАШКЕНТСКАЯ, Д. 3, К. 3, ЛИТЕРА Б, ЭТАЖ 14, КОМ. 1420
Контактный телефон
+7 812 665-07-40
Факс
Адрес электронной почты
petrikmk@sgc-1.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петрик Михаил Константинович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка электрических щитов (ЩО, ЩАО, ВРУ8, Я5110, ЩК) (аналоги допускаются) на объект строительства МГ "Сила Сибири" Этап 2.4 ЛПУМГ №2 для нужд ООО "СГК-1"»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.12.2021 12:00 GMT +306.12.2021 12:0006.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009867Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрических щитов (ЩО, ЩАО, ВРУ8, Я5110, ЩК) (аналоги допускаются) на объект строительства МГ "Сила Сибири" Этап 2.4 ЛПУМГ №2 для нужд ООО "СГК-1"»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
08.12.2021 23:0008.12.2021 23:0008.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009867Подведение итогов не позднее Поставка электрических щитов (ЩО, ЩАО, ВРУ8, Я5110, ЩК) (аналоги допускаются) на объект строительства МГ "Сила Сибири" Этап 2.4 ЛПУМГ №2 для нужд ООО "СГК-1"»Санкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
08.12.202108.12.2021 23:0008.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009867Подведение итогов не позднее Поставка электрических щитов (ЩО, ЩАО, ВРУ8, Я5110, ЩК) (аналоги допускаются) на объект строительства МГ "Сила Сибири" Этап 2.4 ЛПУМГ №2 для нужд ООО "СГК-1"»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электрических щитов (ЩО, ЩАО, ВРУ8, Я5110, ЩК) (аналоги допускаются) на объект строительства МГ "Сила Сибири" Этап 2.4 ЛПУМГ №2 для нужд ООО "СГК-1"»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛ ТАШКЕНТСКАЯ, Д. 3, К. 3, ЛИТЕРА Б, ЭТАЖ 14, КОМ. 1420
27.12
Документация лота
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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Кол-во: 3
Кол-во: 3
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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