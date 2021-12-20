Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет доставку Товара Покупателю. Срок поставки Товара – 60 (шестьдесят) рабочих дней с момента получения Поставщиком авансового платежа с возможностью досрочной поставки. Оплата Товара осуществляется по счету Поставщика с отдельного счета Покупателя на отдельный счет Поставщика, в следующем порядке: – авансовый платеж – 40% от стоимости Товара в течение 10 банковских дней с момента заключения Договора. – окончательный расчет – 60% от стоимости Товара в течение 10 банковских дней после подписания товарной накладной ТОРГ-12 или УПД и Акта приемки Товара.