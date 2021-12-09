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    Главная / Торги / Поставка химреактивов для изготовления бленд

    Поставка химреактивов для изготовления бленд

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110897689Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химреактивов для изготовления блендМосковская область, г. Королев, ул. Трудовая, д. 1, этаж 3, каб. 301, офис АО «Институт навигации»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110897689

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка химреактивов для изготовления бленд

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.12.2021 17:20

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Раздел_9_Техническое_задание.docx

    Извещение__Поставка_химреактивов_.doc

    Раздел_8_Проект_договора.doc

    Раздел_10_Обоснование_НМЦ.pdf

    Протокол_об_итогах_закупки.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ НАВИГАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
    Все закупки и тендеры АО ИНСТИТУТ НАВИГАЦИИ

    Юридический адрес

    124498, Г МОСКВА, Г ЗЕЛЕНОГРАД, ПР-КТ ГЕОРГИЕВСКИЙ, ДОМ 5, ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ. 47-61А ЭТАЖ 3

    Почтовый адрес

    124498, Г МОСКВА, Г ЗЕЛЕНОГРАД, ПР-КТ ГЕОРГИЕВСКИЙ, ДОМ 5, ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ. 47-61А ЭТАЖ 3

    Контактный телефон

    +7 495 944-70-33

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakaz@inav.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шалин Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Московская область, г. Королев, ул. Трудовая, д. 1, этаж 3, каб. 301, офис АО «Институт навигации»

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химреактивов для изготовления бленд

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.12.202109.12.2021 12:0009.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110897689Подведение итогов не позднее Поставка химреактивов для изготовления блендМосковская область, г. Королев, ул. Трудовая, д. 1, этаж 3, каб. 301, офис АО «Институт навигации»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химреактивов для изготовления бленд

    Начальная цена

    410 757,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    124498, Москва г., Зеленоград г., Георгиевский просп., д. 5, пом. I, 47-61А, этаж 3.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИНСТИТУТ НАВИГАЦИИ
    Все закупки и тендеры АО ИНСТИТУТ НАВИГАЦИИ

    Адрес местонахождения

    124498, Г МОСКВА, Г ЗЕЛЕНОГРАД, ПР-КТ ГЕОРГИЕВСКИЙ, ДОМ 5, ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ. 47-61А ЭТАЖ 3

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.194

    Реактивы химические общелабораторного назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1105435/name/61b1cffb367e77.69420551

    09.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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