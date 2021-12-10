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    Главная / Торги / Поставка конденсатоотводчика Drain All Corrosion Handler

    Поставка конденсатоотводчика Drain All Corrosion Handler

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 09:3010.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112297Дата и время окончания срока приема заявок Поставка конденсатоотводчика Drain All Corrosion Handler115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112297

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗЦ-0300-21-МТ

    Наименование закупки

    Поставка конденсатоотводчика Drain All Corrosion Handler

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 17:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0._Инструкция_для_участников_закупок_0300.docx

    1._Техническое_задание_0300.docx

    1.1._Коммерческое_предложение__Форма_1.1__0300.xlsx

    1.2._Тех.характеристики_corrosion_handler.pdf

    1.3._Инструкция_при_отправке_ТМЦ.docx

    2._ТФД_ЗНДХ_3.1_Договор_поставки.docx

    2.1._Пр._1_ТФД_ЗНДХ_3.1.xlsx

    2.2._Пр._2_ТФД_ЗНДХ_3.1.docx

    2.3._Пр._3_ТФД_ЗНДХ_3.1.docx

    Письмо_о_завершении_0300.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Контактный телефон

    +7 495 739-01-60 доб. 1619

    Факс

    +7 495 739-01-60

    Адрес электронной почты

    IKurguz@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кургуз Игорь Станиславович

    Место рассмотрения предложений

    115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка конденсатоотводчика Drain All Corrosion Handler

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 09:30 GMT +310.12.2021 09:3010.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112297Дата и время окончания срока приема заявок Поставка конденсатоотводчика Drain All Corrosion Handler115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2021 09:3010.12.2021 09:3010.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112297Дата и время вскрытия заявок Поставка конденсатоотводчика Drain All Corrosion Handler115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2022 17:0028.02.2022 17:0028.02.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112297Подведение итогов не позднее Поставка конденсатоотводчика Drain All Corrosion Handler115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.02.202228.02.2022 17:0028.02.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112297Подведение итогов не позднее Поставка конденсатоотводчика Drain All Corrosion Handler115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка конденсатоотводчика Drain All Corrosion Handler

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3 штуки.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ООО «Зарнестсервис» (г. Усинск, ул. Магистральная, 19).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям проекта договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28

    Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    2._ТФД_ЗНДХ_3.1_Договор_поставки.docx

    02.12.2021

    2.2._Пр._2_ТФД_ЗНДХ_3.1.docx

    02.12.2021

    2.1._Пр._1_ТФД_ЗНДХ_3.1.xlsx

    02.12.2021

    2.3._Пр._3_ТФД_ЗНДХ_3.1.docx

    02.12.2021

    1.3._Инструкция_при_отправке_ТМЦ.docx

    02.12.2021

    1.2._Тех.характеристики_corrosion_handler.pdf

    02.12.2021

    1.1._Коммерческое_предложение__Форма_1.1__0300.xlsx

    02.12.2021

    1._Техническое_задание_0300.docx

    02.12.2021

    0._Инструкция_для_участников_закупок_0300.docx

    02.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1125961/name/61cc27485b9406.24512131

    29.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка конденсатоотводчика Drain All Corrosion Handler"

    Кол-во: 3

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