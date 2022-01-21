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Номер извещения
АП009864
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг на холодную аренду бульдозера SHANTUI SD32 на объекте «Ковыктинское ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.12.2021 17:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Контактный телефон
+7 812 665-07-41 доб. 2861
Факс
--
Адрес электронной почты
medvedevko@gsprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Медведев Константин Олегович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг на холодную аренду автогрейдера SHANTUI SD32 на объекте «Ковыктинское ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.01.2022 10:00 GMT +321.01.2022 10:0021.01.2022 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009864Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг на холодную аренду автогрейдера SHANTUI SD32 на объекте «Ковыктинское ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
03.02.2022 23:0003.02.2022 23:0003.02.2022 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009864Подведение итогов не позднее Оказание услуг на холодную аренду автогрейдера SHANTUI SD32 на объекте «Ковыктинское ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»Санкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг на холодную аренду автогрейдера SHANTUI SD32 на объекте «Ковыктинское ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б
H
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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