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    Главная / Торги / Поставка бумаги офисной

    Поставка бумаги офисной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110897589Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги офиснойСыктывкар, ул. Красных Партизан, стр. 33Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110897589

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    249/2021

    Наименование закупки

    Поставка бумаги офисной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 17:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    249_Итоговый_протокол.pdf

    249_Документация.docx

    249_Извещение.docx

    249_Проект_договора.docx

    249_Форма_Коммерческого_предложения.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Юридический адрес

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    Почтовый адрес

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Контактный телефон

    +7 8212 24-59-36

    Факс

    +7 8212 20-13-20

    Адрес электронной почты

    griganavichuspg@komigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григанавичус Павел Гедиминович

    Место рассмотрения предложений

    Сыктывкар, ул. Красных Партизан, стр. 33

    Закупки и тендеры Республика Коми

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бумаги офисной

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 12:00 GMT +314.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110897589Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги офиснойСыктывкар, ул. Красных Партизан, стр. 33

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 12:0014.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110897589Дата и время вскрытия заявок Поставка бумаги офиснойСыктывкар, ул. Красных Партизан, стр. 33

    Подведение итогов не позднее

    15.12.2021 15:0015.12.2021 15:0015.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110897589Подведение итогов не позднее Поставка бумаги офиснойСыктывкар, ул. Красных Партизан, стр. 33

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 15:0015.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110897589Подведение итогов не позднее Поставка бумаги офиснойСыктывкар, ул. Красных Партизан, стр. 33

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги офисной

    Начальная цена

    87 851,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Коми, г. Ухта, ул. Севастопольская, 11Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Валюта, используемая при формировании цены Договора - российский рубль. Форма оплаты – безналичный расчет. Порядок оплаты: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 100% поставки товара Покупателю и при условии предоставления Поставщиком счета-фактуры и товарной накладной, оформленных согласно требованиям действующего законодательства. Срок поставки: от 5 до 30 календарных дней, со дня подписания Договора (является критерием оценки)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Адрес местонахождения

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Классификатор ОКПД2

    17.12.14.160

    Бумага для аппаратов и приборов

    Классификатор ОКВЭД2

    17.1

    Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111582/name/61b9eca0e687d0.29688099

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона"

    Кол-во: 350.00000

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