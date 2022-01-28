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    Главная / Торги / Поставка инструментов для складского хозяйства С(У)НГКМ

    Поставка инструментов для складского хозяйства С(У)НГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.01.2022 18:0028.01.2022 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112296Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментов для складского хозяйства С(У)НГКММоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112296

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка инструментов для складского хозяйства С(У)НГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.12.2021 17:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Требование_к_поставке.7z

    Общая_часть.7z

    Ком_часть.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14043

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    Marina.Vishnyak@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вишняк Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструментов для складского хозяйства С(У)НГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.01.2022 18:00 GMT +328.01.2022 18:0028.01.2022 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112296Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментов для складского хозяйства С(У)НГКММосква

    Подведение итогов не позднее

    04.02.2022 18:0004.02.2022 18:0004.02.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112296Подведение итогов не позднее Поставка инструментов для складского хозяйства С(У)НГКММосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    04.02.202204.02.2022 18:0004.02.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112296Подведение итогов не позднее Поставка инструментов для складского хозяйства С(У)НГКММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструментов для складского хозяйства С(У)НГКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно приложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно запроса, ОАО "Архангельский морской торговый порт"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно приложения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    23.13.11.140

    Тара прочая из стекла, кроме ампул

    26.51.52.190

    Приборы для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей и газов

    27.52.13.000

    Воздухонагреватели или распределительные устройства для подачи горячего воздуха неэлектрические из черных металлов, не включенные в другие группировки

    27.51.26.110

    Приборы отопительные электрические

    28.49.12.111

    Станки деревообрабатывающие круглопильные, ленточнопильные и лобзиковые

    25.73.30.231

    Отвертки слесарно-монтажные для винтов и шурупов с прямыми шлицами

    25.73.30.299

    Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки

    25.73.30.176

    Головки сменные и принадлежности к ним в наборах и россыпью

    25.73.10.000

    Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве

    25.73.30.183

    Рамки ножовочные ручные

    25.73.40.119

    Сверла прочие, не включенные в другие группировки

    25.73.40.111

    Сверла из быстрорежущей стали

    25.73.40.112

    Сверла твердосплавные

    25.73.20.120

    Части рабочие для пил всех типов

    25.73.40.260

    Полотна ножовочные

    25.73.30.152

    Пилки-шлицовки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Коммерческая_часть.7z

    21.01.2022

    Общая_часть.7z

    21.01.2022

    Требование_к_поставке.7z

    21.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "пилки для лобзика по дереву BOSCH 10шт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Цепь для STIHL MS 180-35 [11302000473]"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Ножовка по металлу ЗУБР ПРО-500 300 мм [15776_z02]"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Полотно по металлу STANLEY LASER BIMETAL 24 TPI 1-15-558"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Ножовка по дереву STANLEY JET-CUT SP 2-15-283 450 мм [2-15-283]"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Набор насадок и бит BOSCH Robust Line из 12+1 насадок-бит M Max Grip PH/PZ/T/S 25ММ. [2607002580]"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Набор сверл по металлу METABO HSS-R 25 шт. (1-13 мм.) 627152000 [627152000]"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Отрезной круг по металлу BOSCH 125х2,5х22.2 мм A30S-BF Expert for Metal [2608600394] на УШМ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Нож для строительных работ ЗУБР Титан металлический обрезиненный с автостопом сегмент. л [09177_z02]"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Лезвие для ножа ЗУБР ЭКСПЕРТ 18 мм "профессионал" сегментированные 10 шт. [09710-18-10]"

    Кол-во: 30

    "Позиция 11"

    "Скоба ЗУБР МАСТЕР 16 мм для степлера тонкие широкие тип 80, 5000 шт [31880-16]"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Анкер 20 х 151 М16 втулочный с гайкой [00002178]"

    Кол-во: 200

    "Позиция 13"

    "Набор бит MAKITA B-36170"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, 128 ПРЕДМЕТОВ KING TONY 7528MR01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "электролобзик BOSCH GST 8000 E Professional 710Вт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Угловая шлифмашина Bosch GWS 18V-10 C"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Дисковая электрическая пила BOSCH GKS 190 [0601623000]"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Бензопила STIHL MS 180-35 [11302000473]"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "дрель-шуруповерт BOSCH GSR 18V-50 18В Li-Ion 2Ач 2 аккумулятора бесщеточная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Ножницы по металлу KRAFTOOL GRAND 260 мм 2324-S [2324-S_z02]"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Болторез TRUPER CP-30X 30" [12834]"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Молоток слесарный ЗУБР МАСТЕР Фибергласс 800 г с рукояткой [20020-08_z01]"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Топор ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ "Тройная сила" с фиберглассовой ручкой 1000 гр. 0611-1000 [0611-1000]"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Лом-гвоздодер MATRIX 900х29х15 мм усиленный [25235]"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Электронный штангенциркуль ADA Mechanic 150 Pro [А00380]"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Штангенциркуль ВИХРЬ ШЦ-150 с глубиномером [73/11/2/1]"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Бокорезы GROSS 17573 180 мм [17573]"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Скобозабиватель ручной ЗУБР ПРОФИ T-53 степлер для 3-в-1: тип 53 (6-16 мм) / 300 (16 мм) [31523_z01]"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Тепловая пушка электрическая BALLU BHP-M-24 (380B) MASTER [НС-1035064]"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Тепловая пушка электрическая BALLU BHP-Р-3 (220В) круглая PRORAB [НС-1035078]"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Промышленный фен BOSCH GHG 23-66 [06012A6301] Кейс"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Ареометр АНТ -1(диапазон измерения 0,830-0,890)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Цилиндр для ареометра АНТ-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Ареометр АНТ -1 (диапазон измерения 0,770-0,830)"

    Кол-во: 2

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