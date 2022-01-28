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Номер извещения
ГП112296
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка инструментов для складского хозяйства С(У)НГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.12.2021 17:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14043
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
Marina.Vishnyak@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вишняк Марина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка инструментов для складского хозяйства С(У)НГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.01.2022 18:00 GMT +328.01.2022 18:0028.01.2022 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112296Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментов для складского хозяйства С(У)НГКММосква
Подведение итогов не позднее
04.02.2022 18:0004.02.2022 18:0004.02.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112296Подведение итогов не позднее Поставка инструментов для складского хозяйства С(У)НГКММосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инструментов для складского хозяйства С(У)НГКМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно приложения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно запроса, ОАО "Архангельский морской торговый порт"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
23.13.11.140
26.51.52.190
27.52.13.000
27.51.26.110
28.49.12.111
25.73.30.231
25.73.30.299
25.73.30.176
25.73.10.000
25.73.30.183
25.73.40.119
25.73.40.111
25.73.40.112
25.73.20.120
25.73.40.260
25.73.30.152
Документация лота
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 200
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
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