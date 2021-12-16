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Номер извещения
АП009861
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание сервисных услуг по техническому обслуживанию, диагностике, текущему и капитальному ремонту дизельных электростанций для нужд АО "СТНГ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.12.2021 16:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 540-74-50
Факс
--
Адрес электронной почты
ale.smirnova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Розе Алёна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание сервисных услуг по техническому обслуживанию, диагностике, текущему и капитальному ремонту дизельных электростанций для нужд АО "СТНГ": Лот №1 Оказание услуг на территории Исполнителя Лот №2 Оказание услуг на территории Заказчика
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 12:00 GMT +316.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009861Дата и время окончания срока приема заявок Оказание сервисных услуг по техническому обслуживанию, диагностике, текущему и капитальному ремонту дизельных электростанций для нужд АО "СТНГ": Лот №1 Оказание услуг на территории Исполнителя Лот №2 Оказание услуг на территории ЗаказчикаМосква
Подведение итогов не позднее
30.12.2021 17:3030.12.2021 17:3030.12.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009861Подведение итогов не позднее Оказание сервисных услуг по техническому обслуживанию, диагностике, текущему и капитальному ремонту дизельных электростанций для нужд АО "СТНГ": Лот №1 Оказание услуг на территории Исполнителя Лот №2 Оказание услуг на территории ЗаказчикаМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
30.12.202130.12.2021 17:3030.12.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009861Подведение итогов не позднее Оказание сервисных услуг по техническому обслуживанию, диагностике, текущему и капитальному ремонту дизельных электростанций для нужд АО "СТНГ": Лот №1 Оказание услуг на территории Исполнителя Лот №2 Оказание услуг на территории ЗаказчикаМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание сервисных услуг по техническому обслуживанию, диагностике, текущему и капитальному ремонту дизельных электростанций для нужд АО "СТНГ": Лот №1 Оказание услуг на территории Исполнителя Лот №2 Оказание услуг на территории Заказчика
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
33.14.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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