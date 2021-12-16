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    Главная / Торги / Оказание сервисных услуг по техническому обслуживанию, диагностике, текущему и капитальному ремонту дизельных электростанций для нужд АО "СТНГ"

    Оказание сервисных услуг по техническому обслуживанию, диагностике, текущему и капитальному ремонту дизельных электростанций для нужд АО "СТНГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009861Дата и время окончания срока приема заявок Оказание сервисных услуг по техническому обслуживанию, диагностике, текущему и капитальному ремонту дизельных электростанций для нужд АО "СТНГ": Лот №1 Оказание услуг на территории Исполнителя Лот №2 Оказание услуг на территории ЗаказчикаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009861

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание сервисных услуг по техническому обслуживанию, диагностике, текущему и капитальному ремонту дизельных электростанций для нужд АО "СТНГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.12.2021 16:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ale.smirnova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Розе Алёна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание сервисных услуг по техническому обслуживанию, диагностике, текущему и капитальному ремонту дизельных электростанций для нужд АО "СТНГ": Лот №1 Оказание услуг на территории Исполнителя Лот №2 Оказание услуг на территории Заказчика

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 12:00 GMT +316.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009861Дата и время окончания срока приема заявок Оказание сервисных услуг по техническому обслуживанию, диагностике, текущему и капитальному ремонту дизельных электростанций для нужд АО "СТНГ": Лот №1 Оказание услуг на территории Исполнителя Лот №2 Оказание услуг на территории ЗаказчикаМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 17:3030.12.2021 17:3030.12.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009861Подведение итогов не позднее Оказание сервисных услуг по техническому обслуживанию, диагностике, текущему и капитальному ремонту дизельных электростанций для нужд АО "СТНГ": Лот №1 Оказание услуг на территории Исполнителя Лот №2 Оказание услуг на территории ЗаказчикаМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 17:3030.12.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009861Подведение итогов не позднее Оказание сервисных услуг по техническому обслуживанию, диагностике, текущему и капитальному ремонту дизельных электростанций для нужд АО "СТНГ": Лот №1 Оказание услуг на территории Исполнителя Лот №2 Оказание услуг на территории ЗаказчикаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание сервисных услуг по техническому обслуживанию, диагностике, текущему и капитальному ремонту дизельных электростанций для нужд АО "СТНГ": Лот №1 Оказание услуг на территории Исполнителя Лот №2 Оказание услуг на территории Заказчика

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    33.14.1

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот №1 Оказание сервисных услуг по техническому обслуживанию, диагностике, текущему и капитальному ремонту дизельных электростанций на территории Исполнителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Лот №2 Оказание сервисных услуг по техническому обслуживанию, диагностике, текущему и капитальному ремонту дизельных электростанций на территории Заказчика"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Проверка под нагрузкой на нагрузочном стенде от - до 100% мощности"

    Кол-во: 1

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