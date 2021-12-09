Поставка бортового автомобиля с колесной формулой 6х6, оборудованные каркасом и сдвижным тентом КАМАЗ-43118-50 для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 году (0142/00013/П/02.12.2021)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения АП009860 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка бортового автомобиля с колесной формулой 6х6, оборудованные каркасом и сдвижным тентом КАМАЗ-43118-50 для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 году (0142/00013/П/02.12.2021) Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ Юридический адрес 141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102. Почтовый адрес 141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102. Контактный телефон +7 495 428-48-00 доб. 65820 Факс Адрес электронной почты n.shugurova@ceg.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Шугурова Наталья Владимировна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru