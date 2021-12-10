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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
АП009859
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Газпромнефть - Дорожное строительство" за 2021г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
02.12.2021 16:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Большой В.О., д.80, литера Р, пом.6.17
Почтовый адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Большой В.О., д.80, литера Р, пом.6.17
Контактный телефон
+7 964 456-78-98
Факс
Адрес электронной почты
zakupki_bm@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воробьев Дмитрий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Газпромнефть - Дорожное строительство" за 2021г.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Газпромнефть - Дорожное строительство" за 2021г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромнефть - Дорожное строительство
Все закупки и тендеры Газпромнефть - Дорожное строительство
Адрес местонахождения
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Большой В.О., д.80, литера Р, пом.6.17
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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