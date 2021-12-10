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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Газпромнефть - Дорожное строительство" за 2021г.

    Оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Газпромнефть - Дорожное строительство" за 2021г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009859Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Газпромнефть - Дорожное строительство" за 2021г.г. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009859

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0089295-431-2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Газпромнефть - Дорожное строительство" за 2021г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    02.12.2021 16:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ - ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
    Все закупки и тендеры Газпромнефть - Дорожное строительство

    Юридический адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Большой В.О., д.80, литера Р, пом.6.17

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Большой В.О., д.80, литера Р, пом.6.17

    Контактный телефон

    +7 964 456-78-98

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki_bm@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воробьев Дмитрий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Газпромнефть - Дорожное строительство" за 2021г.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    24.01.202224.01.2022 11:0024.01.2022 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009859Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Газпромнефть - Дорожное строительство" за 2021г.г. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Газпромнефть - Дорожное строительство" за 2021г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпромнефть - Дорожное строительство
    Все закупки и тендеры Газпромнефть - Дорожное строительство

    Адрес местонахождения

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Большой В.О., д.80, литера Р, пом.6.17

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Газпромнефть - Дорожное строительство" за 2021г."

    Кол-во: 0

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