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    Главная / Торги / Поставка электрического вилочного погрузчика для складского хозяйства С(У)НГКМ

    Поставка электрического вилочного погрузчика для складского хозяйства С(У)НГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112294Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрического вилочного погрузчика для складского хозяйства С(У)НГКММоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112294

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электрического вилочного погрузчика для складского хозяйства С(У)НГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.12.2021 16:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Ком_часть.7z

    Общая_часть.7z

    Требование_к_поставке.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14043

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    Marina.Vishnyak@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вишняк Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электрического вилочного погрузчика для складского хозяйства С(У)НГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.01.2022 18:00 GMT +317.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112294Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрического вилочного погрузчика для складского хозяйства С(У)НГКММосква

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 18:0031.01.2022 18:0031.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112294Подведение итогов не позднее Поставка электрического вилочного погрузчика для складского хозяйства С(У)НГКММосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 18:0031.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112294Подведение итогов не позднее Поставка электрического вилочного погрузчика для складского хозяйства С(У)НГКММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрического вилочного погрузчика для складского хозяйства С(У)НГКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно приложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно запроса, ОАО "Архангельский морской торговый порт"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно приложения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    28.22.18.314

    Манипуляторы погрузочные и разгрузочные

    28.22.15.120

    Погрузчики прочие

    28.22.19.150

    Комплектующие (запасные части) автопогрузчиков с вилочным захватом, прочих погрузчиков; тягачей, используемые на платформах железнодорожных станций, не имеющие самостоятельных группировок

    28.22.15.110

    Автопогрузчики с вилочным захватом

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Ком_часть.7z

    11.01.2022

    Общая_часть.7z

    11.01.2022

    Требование_к_поставке.7z

    11.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электрический вилочный погрузчик (MANITOU ME 320 или аналог) Высота поднятой мачты (с защитной решеткой) 4870 мм Высота подъема вил 4300 мм Общая длина (с вилами) 3080 мм Общая высота (с защитной крышей) 2000 мм Общая ширина 1120 мм Внешний радиус разворота 1660 мм Общий вес (без груза) 3470 кг Двигатель/Аккумулятор (гелевый): (комплектно с зарядным устройством) Напряжение 48 V - Сила тока 690 Ah Грузоподъемность 2000 кг открытая кабина, литиевый аккумулятор"

    Кол-во: 2

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