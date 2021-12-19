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    Главная / Торги / Поставка оборудования связи (Взрывозащищенные мобильные телефоны)

    Поставка оборудования связи (Взрывозащищенные мобильные телефоны)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.12.2021 18:0019.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009858Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования связи (Взрывозащищенные мобильные телефоны)НовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009858

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0088568-333-2021

    Наименование закупки

    Поставка оборудования связи (Взрывозащищенные мобильные телефоны)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    02.12.2021 16:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ

    Юридический адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13

    Почтовый адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Парадная, д. 3, корп. 1, офис 34

    Контактный телефон

    +7 812 679-56-00

    Адрес электронной почты

    Andrianova.VV@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андрианова Валерия Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования связи (Взрывозащищенные мобильные телефоны)

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.12.202119.12.2021 18:0019.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009858Подведение итогов не позднее Поставка оборудования связи (Взрывозащищенные мобильные телефоны)Новосибирск

    Предмет договора

    Поставка оборудования связи (Взрывозащищенные мобильные телефоны)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ

    Адрес местонахождения

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Парадная, д. 3, корп. 1, офис 34

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