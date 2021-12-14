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    Оказание услуг по калибровке резервуаров ООО «НОВА-Брит».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 09:0014.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009856Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по калибровке резервуаров ООО «НОВА-Брит».Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП009856

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0087718-426-2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по калибровке резервуаров ООО «НОВА-Брит».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    02.12.2021 16:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-БМ

    Юридический адрес

    199106, - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - БОЛЬШОЙ В.О., Д. 80, ЛИТЕРА Р, ЭТАЖ 5,6

    Почтовый адрес

    199106, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ В.О., Д. 80, ЛИТЕРА Р, ЭТАЖ 5,6

    Контактный телефон

    +7 921 318-21-96

    Адрес электронной почты

    zakupki_BM@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Милашкина Лариса Александровна

    Место рассмотрения заявок

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по калибровке резервуаров ООО «НОВА-Брит».

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 09:00 GMT +314.12.2021 09:0014.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009856Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по калибровке резервуаров ООО «НОВА-Брит».Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по калибровке резервуаров ООО «НОВА-Брит».

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