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Номер извещения
АП009855
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по товарной и инженерной экспертизе, входному контролю МТР на складах и промежуточных базах накопления для Дивизиона "Восток" "Газпромнефть-Снабжение"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
02.12.2021 16:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 812 448-00-51
Адрес электронной почты
select-gpns@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горбатенко Анастасия Анатольевна
Место рассмотрения заявок
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по товарной и инженерной экспертизе для Дивизиона "Восток""Газпромнефть-Снабжение"
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 13:30 GMT +310.12.2021 13:3010.12.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009855Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по товарной и инженерной экспертизе для Дивизиона "Восток""Газпромнефть-Снабжение"г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по товарной и инженерной экспертизе для Дивизиона "Восток""Газпромнефть-Снабжение"
Официальный сайт, на котором размещена документация
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