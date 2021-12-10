Оказание услуг по товарной и инженерной экспертизе, входному контролю МТР на складах и промежуточных базах накопления для Дивизиона "Восток" "Газпромнефть-Снабжение"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП009855 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0069481-338-2021 Наименование закупки Оказание услуг по товарной и инженерной экспертизе, входному контролю МТР на складах и промежуточных базах накопления для Дивизиона "Восток" "Газпромнефть-Снабжение" Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Газпромнефть-Снабжение

Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение Юридический адрес 644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23 Почтовый адрес 190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23 Контактный телефон +7 812 448-00-51 Адрес электронной почты select-gpns@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Горбатенко Анастасия Анатольевна Место рассмотрения заявок г. Санкт-Петербург Закупки и тендеры Омская область Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Оказание услуг по товарной и инженерной экспертизе для Дивизиона "Восток""Газпромнефть-Снабжение" Дата и время окончания срока приема заявок 10.12.2021 13:30 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП009855 Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по товарной и инженерной экспертизе для Дивизиона "Восток""Газпромнефть-Снабжение" г. Санкт-Петербург Текущий статус Архив Предмет договора Оказание услуг по товарной и инженерной экспертизе для Дивизиона "Восток""Газпромнефть-Снабжение" Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт