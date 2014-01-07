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Номер извещения
31300781239
Уникальный номер закупки
57/2013
Наименование закупки
Поставка продуктов питания (соки, нектары, вода и ли-монады) в ассортименте
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.12.2013 12:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
Почтовый адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Контактный телефон
+7 863 210-15-57
Факс
+7 863 210-15-57
Адрес электронной почты
zakupki@ut-uvo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тишин Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания (соки, нектары, вода и лимонады) в ассортименте
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.01.201408.01.2014 14:0008.01.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31300781239Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка продуктов питания (соки, нектары, вода и лимонады) в ассортиментеРостов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
08.01.2014 14:0008.01.2014 14:0008.01.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300781239Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (соки, нектары, вода и лимонады) в ассортиментеРостов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания (соки, нектары, вода и лимонады) в ассортименте
Начальная цена
210 348,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тех. задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д.33,Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
51.34.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка продуктов питания (соки, нектары, вода и ли-монады) в ассортименте
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.01.201408.01.2014 14:0008.01.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31300781239Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка продуктов питания (соки, нектары, вода и ли-монады) в ассортиментеРостов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
08.01.2014 14:0008.01.2014 14:0008.01.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300781239Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (соки, нектары, вода и ли-монады) в ассортиментеРостов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания (соки, нектары, вода и ли-монады) в ассортименте
Начальная цена
564 513,18
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тех. задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д.33,Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
51.34.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка продуктов питания (соки, нектары, вода и ли-монады) в ассортименте
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.01.201408.01.2014 14:0008.01.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31300781239Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка продуктов питания (соки, нектары, вода и ли-монады) в ассортиментеРостов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
08.01.2014 14:0008.01.2014 14:0008.01.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300781239Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (соки, нектары, вода и ли-монады) в ассортиментеРостов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания (соки, нектары, вода и ли-монады) в ассортименте
Начальная цена
430 605,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тех. задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д.33,Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
51.34.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка продуктов питания (соки, нектары, вода и ли-монады) в ассортименте
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.01.201408.01.2014 14:0008.01.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31300781239Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка продуктов питания (соки, нектары, вода и ли-монады) в ассортиментеРостов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
08.01.2014 14:0008.01.2014 14:0008.01.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300781239Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (соки, нектары, вода и ли-монады) в ассортиментеРостов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания (соки, нектары, вода и ли-монады) в ассортименте
Начальная цена
186 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тех. задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д.33,Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
51.34.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка продуктов питания (соки, нектары, вода и ли-монады) в ассортименте
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.01.201408.01.2014 14:0008.01.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31300781239Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка продуктов питания (соки, нектары, вода и ли-монады) в ассортиментеРостов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
08.01.2014 14:0008.01.2014 14:0008.01.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300781239Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (соки, нектары, вода и ли-монады) в ассортиментеРостов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания (соки, нектары, вода и ли-монады) в ассортименте
Начальная цена
283 522,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тех. задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Волгоград, ул. Качинцев, д. 108 А.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
51.34.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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