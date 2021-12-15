Лот 1

МИ №411/МИ - Поставка подарочных карт для приобретения бытовой техники и электроники для победителей Соревнований оперативного персонала ТЭС и ГЭС и Конкурса дипломных проектов ПАО "ТГК-1" для нужд ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)