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    Главная / Торги / Оказание услуг страхования имущества ООО «Краснодар Водоканал»

    Оказание услуг страхования имущества ООО «Краснодар Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110897237Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг страхования имущества ООО «Краснодар Водоканал»КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110897237

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг страхования имущества ООО «Краснодар Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    02.12.2021 16:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Торгово_закупочная_документация.zip

    Вопрос___3_Страхование_имущества_Несот.Прямая.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 992-30-06

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    m.demchishina@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Демчишина Мария Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг страхования имущества ООО «Краснодар Водоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 12:00 GMT +314.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110897237Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг страхования имущества ООО «Краснодар Водоканал»Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 12:0014.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110897237Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг страхования имущества ООО «Краснодар Водоканал»Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    02.02.2022 11:0002.02.2022 11:0002.02.2022 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110897237Подведение итогов не позднее Оказание услуг страхования имущества ООО «Краснодар Водоканал»Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.02.202202.02.2022 11:0002.02.2022 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110897237Подведение итогов не позднее Оказание услуг страхования имущества ООО «Краснодар Водоканал»Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг страхования имущества ООО «Краснодар Водоканал»

    Начальная цена

    294 227,13

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    65

    Услуги по страхованию, перестрахованию и негосударственному пенсионному обеспечению, кроме обязательного социального обеспечения

    Классификатор ОКВЭД2

    65

    Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1119800/name/61c415ed889536.13977072

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг страхования имущества ООО «Краснодар Водоканал»"

    Кол-во:

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